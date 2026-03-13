El organismo informó los topes de facturación y la cuota mensual del Régimen Simplificado para el tercer mes del año, tras la actualización por inflación. Los cambios de Arca desde marzo 2026 .

El cambio en el monotributo que hizo ARCA desde marzo 2026: nuevos topes de facturación y cuotas mensuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó los valores para marzo 2026 de todas las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo . Tras la actualización de febrero, se establecieron nuevos topes de facturación anual y las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos.

Las escalas vigentes aumentaron de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del INDEC registrada en el semestre entre agosto 2025 y febrero 2026, que se estimó en 14,29% , generando un aumento relevante en el costo fiscal respecto de los valores vigentes hasta el primer mes de 2026.

De esta manera, los topes de facturación anual se ubicarán entre los $10.277.988 para la categoría A –la más baja- y los $108.357.084 para la categoría K, la más alta . Los contribuyentes tuvieron tiempo hasta el pasado 5 de febrero para analizar sus ingresos y determinar si se mantenían dentro de los límites de su categoría o debían saltar a una mayor. Si la ARCA detecta incongruencias , puede avanzar con recategorizaciones de oficio , además de multas y otras sanciones.

monotributo (1) El monotributo tuvo un aumento de 14,29%, tras la última actualización por inflación.

Los topes de facturación anual de cada categoría del monotributo para marzo 2026

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. Con la última actualización, el tope anual de cada categoría quedó de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988

Categoría B: hasta $15.058.447

Categoría C: hasta $21.113.865

Categoría D: hasta $26.212.853

Categoría E: hasta $30.840.480

Categoría F: hasta $38.624.048

Categoría G: hasta $46.277.093

Categoría H: hasta $70.113.407

Categoría I: hasta $78.479.216

Categoría J: hasta $89.872.640

Categoría K: hasta $108.357.084

La cuota del monotributo en marzo 2026, según ARCA

La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).

De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:

Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)

Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)

Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes

Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes

Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes

Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes

Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes

Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes

Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes

Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes

Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes

Cuándo puedo volver al Monotributo si me excluyen 1200x678.png ARCA dispuso la recategorización de oficio de muchos contribuyentes tras el entrecruzamiento de datos con billeteras virtuales.

Cómo reclamar ante una recategorización compulsiva

Recientemente, ARCA generó polémica al avanzar con la recategorización de oficio de cientos de contribuyentes. Esto se debió a un entrecruzamiento de datos entre el ente recaudador y las billeteras virtuales. El organismo utilizó esta información para establecer los topes de los usuarios y, así, determinó que muchos superaron sus límites, por lo que los subió automáticamente de categoría.

Ante las quejas, ARCA incorporó un botón específico dentro de su portal para presentar la disconformidad. Este trámite permite solicitar la revisión de la recategorización de manera simple y sin iniciar una apelación formal. Según se explicó, esta herramienta busca descomprimir los reclamos.

La opción aparece cuando el sistema detecta que el contribuyente fue recategorizado de oficio por información proveniente de plataformas digitales. El mecanismo funciona como una instancia previa al recurso habitual que se realiza mediante el servicio “Presentaciones Digitales”. Sin embargo, sólo pueden utilizarlo los contribuyentes que todavía no hayan iniciado ese procedimiento.