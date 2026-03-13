Escándalo en la Bonaerense: filmaron a un policía teniendo sexo junto al patrullero

Ocurrió el pasado fin de semana en una zona rural de Cañuelas. Un testigo captó el momento exacto en el que el efectivo mantenía relaciones sexuales.

Filmaron a un policía teniendo sexo junto al patrullero y lo echaron de la fuerza

Un grave hecho de indisciplina sacude a la Policía Bonaerense , luego de que un efectivo fue captado en video mientras mantenía relaciones sexuales junto a un patrullero en plena vía pública. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, desataron una investigación interna inmediata.

El episodio ocurrió en una zona rural del partido bonaerense de Cañuelas , donde el móvil policial se encontraba estacionado en cumplimiento de funciones de vigilancia. Cada patrullero tiene un seguimiento por GPS. En ese sentido, el vehículo registró una detención de diez minutos por lo que prendió las alertas de los controladores de la fuerza.

En la filmación, registrada por un testigo que circulaba por la zona, se observa claramente al uniformado junto a una mujer a pocos metros del vehículo oficial, un móvil perteneciente al Comando de Patrullas de Cañuelas. La situación fue reportada a las autoridades policiales, quienes lograron identificar al agente de manera fehaciente.

De acuerdo a la información oficial, el efectivo -un joven de 22 años- se encontraba en horario de servicio y debía estar realizando tareas de prevención cuando ocurrió el hecho, el pasado sábado a la madrugada.

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Tras la difusión de las imágenes y la confirmación de la identidad del policía, el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, tomó cartas en el asunto de forma urgente.

De acuerdo a lo que indico InfoCañuelas, el agente fue apartado de su cargo de manera preventiva. Además se le inició una investigación para determinar el grado de responsabilidad y las sanciones definitivas, que podrían derivar en la exoneración de la fuerza.

Desde la cúpula policial y las autoridades locales de Cañuelas manifestaron un fuerte repudio ante el comportamiento del efectivo. Señalaron que este tipo de conductas "manchan el uniforme" y afectan la confianza de la comunidad en la institución policial.

Sobreseyeron a un efectivo en un caso de abuso policial

El avance de la investigación contra dos policías de Chos Malal señalados por un violento episodio, tuvo un leve giro en las últimas horas. La fiscalía agravó la acusación contra uno de ellos y sobreseyó al otro por falta de prueba. Los detalles del hecho.

La fiscal del caso Natalia Rivera reformuló este martes la acusación contra el policía Bruno Muñoz por el delito de vejaciones y apremios ilegales y pidió el sobreseimiento del sargento primero José Jorge Osés, al considerar que el análisis de los videos y de los testimonios reunidos durante la investigación no permite sostener la imputación en su contra.

El planteo fue realizado durante una audiencia de control del plazo de la investigación. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

La causa se inició el 15 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía formuló cargos contra ambos policías por hechos ocurridos el 14 de junio de ese año por la madrugada, en la esquina de Belgrano y Sarmiento de la localidad del norte neuquino.

chos malal

Según la investigación, un varón y una mujer se encontraban dentro de un vehículo estacionado cuando, durante un patrullaje, los policías se acercaron para solicitar documentación. En ese contexto, se produjo un forcejeo con el conductor y, de acuerdo con la imputación sostenida por la fiscalía, el imputado Muñoz le dio golpes de puño en el rostro a través de la ventanilla al varón y luego extrajo a la mujer del vehículo.

Al hacerlo, la hizo caer al suelo, la arrastró por el piso y la esposó contra el automóvil.

Para la fiscalía, ese accionar constituyó un trato abusivo, denigrante y humillante hacia las víctimas. De esta manera, Muñoz quedó imputado como autor del hecho.