Toda la secuencia, que terminó con gritos desesperantes pidiendo ayuda, quedó grabada por una cámara oculta en sus anteojos.

Un influencer grabó el momento en que lo balearon: lo engañaron para robarle un celular.

Un violento robo quedó registrado por la propia víctima, un conocido influencer , quien fue engañado por una falsa compra de celulares. En las imágenes puede verse cómo le disparan mientras intenta escapar.

Gabriel García es un influencer de 32 años, fue atacado por delincuentes durante el encuentro y recibió un disparo en la pierna. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara oculta en sus anteojos.

Conocido en redes sociales como “El Profe”, fue víctima de un violento asalto mediante un engaño cuando intentaba vender dos celulares. Todo ocurrió en e l barrio porteño de Barracas .

El hecho que se conoció en las últimas horas, tras la viralización de un video grabado por la propia víctima, pero fuentes policiales revelaron que ocurrió el 2 de marzo pasado en la esquina de Santo Domingo y Santa Elena.

García suele compartir contenido sobre tecnología y ventas en su cuenta de Instagram. Fue en ese contexto que pactó el encuentro con un supuesto comprador pero todo fue un engaño en el que fue atacado de un disparo en la pierna.

Así fue el robo que quedó grabado por el influencer

En las imágenes puede verse cuando el joven llegó al lugar pacto en su moto. Llevaba puestos unos anteojos con cámara, que grabaron toda la secuencia. Allí se ve cuando saludó al hombre que lo esperaba y le entregó uno de los teléfonos para que lo pruebe.

En ese momento comienzan a conversar acerca de las características del celular, pero la situación cambió de golpe cuando apareció en escena un tercer hombre. Al notar una actitud sospechosa, García reaccionó rápido y aceleró su moto para escapar, pero fue en ese momento cuando recibió un disparo que impactó en su pierna derecha.

Un influencer grabó el momento en que lo balearon: lo engañaron para robarle un celular

En medio del susto y el dolor por el disparo, el influencer logró seguir conduciendo algunos metros más para alejarse de los asaltantes. Desesperado, empezó a pedir ayuda a quienes se cruzaba en la calle.

Finalmente un grupo de vecinos se acercó para asistirlo. Luego fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Penna, donde fue atendido de urgencia.

Por ahora la Justicia investiga el hecho como robo a mano armada y lesiones. Según informaron desde la Policía de la Ciudad, el material grabado por la cámara de los anteojos se convirtió en una prueba clave. Hasta el momento no hay detenidos.

Una influencer resbaló con su bicicleta en un acantilado y casi filma su propia muerte

Una influencer estuvo a punto de caer al vacío y grabar su propia muerte mientras recorría con su bicicleta un acantilado junto al mar en España. La secuencia quedó registrada no solo por la cámara 360° que ella portaba, sino también por otra que había instalado en su perra, que la acompañaba en la travesía.

Cecilia Sopeña, también ciclista y creadora de contenido originaria de Cartagena, pedaleaba por el sendero angosto de un terreno inclinado cuando se detuvo ante su mascota, una podenca canaria, que venía de frente.

“Hola”, le dice sonriente, todavía encima de la bicicleta. Sin embargo, cuando quiso poner sus pies en la tierra, perdió la estabilidad y comenzó a deslizarse por las piedras pendiente abajo, en dirección al borde del acantilado.

Embed - Aqui he aprendido cuánto me quiere mi perrita

Las imágenes que ella misma publicó y que se viralizaron en las redes hasta alcanzar 8 millones de visitas en TikTok y 6 millones en Instagram en menos de 24 horas, muestran cómo intentó sujetarse al terreno pedregoso para frenar el desplazamiento. “Estoy viva, estoy bien”, alcanza a decir cuando ya había detenido la caída.

Cecilia Sopeña es conocida en internet por su actividad como creadora de contenido y por su presencia en la plataforma para adultos OnlyFans, donde publica material dirigido a sus seguidores.