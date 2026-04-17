¿Cómo hacer el monotributo por primera vez en 2026? El paso a paso para darse de alta
La ARCA ofrece un mecanismo para que aquellas personas que vendan productos o presten servicios cumplan con sus obligaciones tributarias con una cuota mensual.
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo, es un mecanismo que ofrece la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA, ex AFIP) que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, solamente con una cuota mensual, se cumple con las obligaciones tributarias.
Pueden ser monotributistas aquellas personas que vendan productos o presten servicios. La estructura prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. En base a este monto, se establece la cuota mensual.
Cuáles son los requisitos para inscribirse al monotributo
La ARCA establece una serie de requisitos para poder adherirse al régimen simplificado. Los más importantes son:
- Que no superen los $108.357.084,05 de ingresos brutos anuales
- Que no supere en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, los parámetros máximos de las magnitudes físicas, y alquileres devengados que se establecen para su categorización, a los efectos del pago del impuesto integrado que les correspondiera realizar.
- Que el precio máximo unitario de venta -sólo en los casos de venta de cosas muebles- no supere el importe de $613.492,31.
- Que no haya realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, para su posterior comercialización, durante los últimos doce meses del año calendario.
- Que no desarrolle más de tres actividades simultáneas o no posea más de tres unidades de explotación.
Cómo inscribirse al monotributo y qué hay que tener en cuenta
Antes de comenzar el trámite de inscripción, es necesario calcular un estimativo de facturación anual, si se tendrá un local físico (en este caso, saber la superficie y el monto del alquiler) y saber el nombre de la obra social a la que se quiere aportar (si ya se tiene una, puede ser la misma). Ya con esta información, el paso a paso para registrarse en el régimen simplificado es el siguiente:
1) Ingresar con el número de CUIT y clave fiscal al portal de ARCA.
2) En la barra de búsqueda, escribir "Monotributo" y presionar "Agregar".
3) Ingresar al servicio Monotributo.
4) Presionar el botón "Darse de Alta".
5) Para determinar el tipo de monotributo, seleccionar la opción que corresponda para responder a la pregunta "¿Cómo vas a trabajar?":
- Voy a realizar trabajo independiente
- Como miembro de una cooperativa
- Como trabajador promovido
6) Informar los datos que solicita el sistema para caracterizar las actividades:
- Mes de inicio de actividades
- Actividad declarada al momento de sacar inscribirte en ARCA
- Valor unitario del producto que se vende
- Facturación anual estimada
- Datos del local, oficina, establecimiento vinculado a tu actividad
7) Aportes de jubilación. Seleccionar los datos que consulta el sistema para declarar la condición de aportante:
- Trabajador activo
- Empleado en relación de dependencia
- Jubilado
- Si se aporta a una caja previsional provincial
- Si se es locador de muebles o inmuebles
8) Obra social:
- Seleccionar la obra social.
- Indicar si quiere sumar los aportes a los del cónyuge.
- Si se lo desea, agregar miembros de la familia a la obra social.
- Informar que se presentará la Declaración Jurada de Salud ante la ANSES.
9) Confirmar los datos: verificar que los datos que muestra el sistema sean correctos y, si es así, confirmalos. Una vez confirmada la adhesión, se obtendrá la constancia de inscripción, el formulario 184, la credencial de pago y el formulario 960 Data Fiscal.
Para más consultas, Arca pone a disposición guías paso a paso y un video tutorial. También cuentan con un centro de atención telefónica exclusivo para monotributistas y futuros contribuyentes, al 0810-999-2722, de lunes a viernes de 9 a 16.
Los topes de facturación anual de cada categoría vigentes 2026
Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse. Los topes de cada categoría en 2026 son los siguientes:
- Categoría A: hasta $10.277.988
- Categoría B: hasta $15.058.447
- Categoría C: hasta $21.113.865
- Categoría D: hasta $26.212.853
- Categoría E: hasta $30.840.480
- Categoría F: hasta $38.624.048
- Categoría G: hasta $46.277.093
- Categoría H: hasta $70.113.407
- Categoría I: hasta $78.479.216
- Categoría J: hasta $89.872.640
- Categoría K: hasta $108.357.084
La cuota del monotributo 2026, según ARCA
La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:
- Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes
- Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes
- Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes
- Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes
- Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes
- Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes
- Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes
- Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes
- Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes
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