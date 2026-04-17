La ARCA ofrece un mecanismo para que aquellas personas que vendan productos o presten servicios cumplan con sus obligaciones tributarias con una cuota mensual.

¿Cómo hacer el monotributo por primera vez en 2026? El paso a paso para darse de alta

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo , es un mecanismo que ofrece la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA , ex AFIP) que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, solamente con una cuota mensual , se cumple con las obligaciones tributarias.

Pueden ser monotributistas aquellas personas que vendan productos o presten servicios. La estructura prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K , según el nivel de facturación anual de cada inscripto. En base a este monto, se establece la cuota mensual .

La ARCA establece una serie de requisitos para poder adherirse al régimen simplificado. Los más importantes son:

Que no superen los $108.357.084,05 de ingresos brutos anuales

de ingresos brutos anuales Que no supere en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, los parámetros máximos de las magnitudes físicas, y alquileres devengados que se establecen para su categorización, a los efectos del pago del impuesto integrado que les correspondiera realizar.

Que el precio máximo unitario de venta -sólo en los casos de venta de cosas muebles- no supere el importe de $613.492,31.

de venta -sólo en los casos de venta de cosas muebles- Que no haya realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, para su posterior comercialización, durante los últimos doce meses del año calendario.

de cosas muebles y/o de servicios, para su posterior comercialización, durante los últimos doce meses del año calendario. Que no desarrolle más de tres actividades simultáneas o no posea más de tres unidades de explotación.

monotributo (1) El monotributo está dividido en categorías que van de la A a la K, según la facturación anual.

Cómo inscribirse al monotributo y qué hay que tener en cuenta

Antes de comenzar el trámite de inscripción, es necesario calcular un estimativo de facturación anual, si se tendrá un local físico (en este caso, saber la superficie y el monto del alquiler) y saber el nombre de la obra social a la que se quiere aportar (si ya se tiene una, puede ser la misma). Ya con esta información, el paso a paso para registrarse en el régimen simplificado es el siguiente:

1) Ingresar con el número de CUIT y clave fiscal al portal de ARCA.

2) En la barra de búsqueda, escribir "Monotributo" y presionar "Agregar".

3) Ingresar al servicio Monotributo.

4) Presionar el botón "Darse de Alta".

5) Para determinar el tipo de monotributo, seleccionar la opción que corresponda para responder a la pregunta "¿Cómo vas a trabajar?":

Voy a realizar trabajo independiente

Como miembro de una cooperativa

Como trabajador promovido

6) Informar los datos que solicita el sistema para caracterizar las actividades:

Mes de inicio de actividades

Actividad declarada al momento de sacar inscribirte en ARCA

Valor unitario del producto que se vende

Facturación anual estimada

Datos del local, oficina, establecimiento vinculado a tu actividad

7) Aportes de jubilación. Seleccionar los datos que consulta el sistema para declarar la condición de aportante:

Trabajador activo

Empleado en relación de dependencia

Jubilado

Si se aporta a una caja previsional provincial

Si se es locador de muebles o inmuebles

8) Obra social:

Seleccionar la obra social.

Indicar si quiere sumar los aportes a los del cónyuge.

Si se lo desea, agregar miembros de la familia a la obra social.

Informar que se presentará la Declaración Jurada de Salud ante la ANSES.

9) Confirmar los datos: verificar que los datos que muestra el sistema sean correctos y, si es así, confirmalos. Una vez confirmada la adhesión, se obtendrá la constancia de inscripción, el formulario 184, la credencial de pago y el formulario 960 Data Fiscal.

ARCA Monotributo.jpg El trámite para inscribirse al monotributo es 100% digital y gratuito.

Para más consultas, Arca pone a disposición guías paso a paso y un video tutorial. También cuentan con un centro de atención telefónica exclusivo para monotributistas y futuros contribuyentes, al 0810-999-2722, de lunes a viernes de 9 a 16.

Los topes de facturación anual de cada categoría vigentes 2026

Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse. Los topes de cada categoría en 2026 son los siguientes:

Categoría A : hasta $10.277.988

: hasta $10.277.988 Categoría B: hasta $15.058.447

hasta $15.058.447 Categoría C : hasta $21.113.865

: hasta $21.113.865 Categoría D : hasta $26.212.853

: hasta $26.212.853 Categoría E: hasta $30.840.480

hasta $30.840.480 Categoría F: hasta $38.624.048

hasta $38.624.048 Categoría G : hasta $46.277.093

: hasta $46.277.093 Categoría H: hasta $70.113.407

hasta $70.113.407 Categoría I: hasta $78.479.216

hasta $78.479.216 Categoría J: hasta $89.872.640

hasta $89.872.640 Categoría K: hasta $108.357.084

Monotributo.jpg Pueden inscribirse al monotributo aquellas personas que vendan productos o presten servicios.

La cuota del monotributo 2026, según ARCA

La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría: