Alquileres: el Gobierno eliminó Ganancias para propietarios y aumentará la rentabilidad

La reglamentación establece que los ingresos alcanzados por el nuevo esquema gozarán de efectos retroactivos desde el 1° de enero de 2026.

Con la exención del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el Gobierno, los propietarios tendrán más rentabilidad.

Los ingresos generados por alquileres de viviendas contarán con un alivio fiscal a partir de una decisión del Gobierno nacional. La medida, formalizada mediante decreto, elimina la carga del Impuesto a las Ganancias para los propietarios alcanzados por el régimen y apunta a estimular la incorporación de más inmuebles al mercado locativo.

El ejecutivo oficializó este beneficio impositivo a través de la publicación del Decreto 406 en el Boletín Oficial .

La nueva normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Alquileres y Ganancias: el alcance de la medida

La reglamentación establece que la exención de Ganancias aplica exclusivamente a los inmuebles que sean destinados a "casa-habitación".

Esto significa que el espacio locado debe ser utilizado como vivienda única, familiar y de ocupación permanente por parte del inquilino.

contrato de alquiler.png El DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres.

El beneficio impositivo tendrá efecto retroactivo, ya que comprenderá a todas las rentas devengadas a partir del 1° de enero de 2026.

Además, la disposición aclaró que la medida incluye los montos abonados por el uso de muebles, accesorios o servicios suministrados por el dueño.

El impacto en la rentabilidad

La eliminación de este tributo generará un salto directo en los ingresos netos de las personas que ponen sus inmuebles en alquiler.

Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que la rentabilidad podría aumentar hasta un 64%.

Este incremento máximo beneficiará de manera directa a aquellos contribuyentes autónomos que actualmente tributan con la alícuota más alta del 35%.

Según el estudio técnico, en estos casos específicos, la ganancia neta por alquileres pasará del 3,19% actual a un 5,22%.

Así queda el mercado inmobiliario

“El nivel de rentabilidad esperado es vital para la generación de oferta en un mercado", destacaron desde el IARAF en su documento oficial.

La entidad ejemplificó el escenario con una propiedad valuada en 70.000 dólares y un alquiler mensual estimado en 550.000 pesos.

Para ese caso, explicaron que "la rentabilidad bruta anual de alquilar, al tipo de cambio actual, equivale a 6,46%” antes de deducir comisiones e impuestos.

Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario.

Con la aplicación de estos nuevos números, la rentabilidad de los autónomos superaría a la de los inscriptos en el monotributo, motivando posibles cambios de régimen.

Lanzan un simulador gratuito para saber si conviene comprar o alquilar

En un mercado inmobiliario que viene viendo un regreso del crédito hipotecario, la Universidad Nacional de San Martín ( UNSM) lanzó un simulador gratuito para definir si es mejor comprar o alquilar una propiedad.

La plataforma permite proyectar distintos escenarios financieros para determinar si conviene comprar una vivienda mediante un crédito hipotecario o continuar alquilando, en un contexto donde los bancos volvieron a expandir las líneas UVA.

La calculadora fue desarrollada por el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la UNSM y permite comparar el costo total de un alquiler y una compra financiada. Para esto, incorpora datos vinculados con inflación, evolución de cuotas, ingresos familiares, ahorro disponible, plazos de financiamiento y variaciones esperadas en los precios inmobiliarios.

alquileres-vacaciones-consejos-utiles-para-evitar-estafas-1015959-102357 Las estafas digitales se multiplican durante el Black Friday y obligan a revisar con atención cada oferta online.

Su objetivo es responder una de las preguntas que más consultas genera actualmente entre familias de ingresos medios, luego de que varias entidades financieras reactivaran sus carteras hipotecarias durante 2025 y comienzos de 2026. Esto en un contexto de recuperación parcial de las operaciones inmobiliarias que modificó las condiciones tradicionales del acceso a la vivienda.

A diferencia de los simuladores bancarios convencionales, que sólo calculan cuotas y requisitos crediticios, la plataforma incorpora variables macroeconómicas y escenarios de evolución patrimonial a largo plazo. El usuario puede modificar parámetros relacionados con inflación futura, aumentos de alquileres, tasas hipotecarias y capacidad de ahorro para obtener proyecciones personalizadas.