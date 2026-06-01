Conicet, un sistema opaco y desarticulado que merece renovación

Un grupo de destacados investigadores rompió el molde: se reunieron en la Academia de Ciencias no para reclamar fondos, sino para advertir sobre la 'burocracia, el clientelismo académico y la opacidad' del sistema.

El pasado 28 de mayo, un grupo de investigadores del Conicet se reunió en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires para hacer algo poco habitual: diagnosticar desde adentro el estado del sistema científico y tecnológico argentino. No reclamaron presupuesto ni empleo público. Plantearon transformaciones profundas .

La jornada fue inaugurada por el doctor José M. Bruniard , director del Conicet en representación del sector agropecuario, quien describió las dificultades de operar con un directorio que se niega a avanzar en reformas estructurales. Entre sus propuestas: transparentar los sistemas de evaluación, federalizar los recursos y fortalecer la vinculación entre el sector público y el privado.

El doctor Galo Juan Soler Illia caracterizó al sistema científico-tecnológico como fragmentado, desarticulado y desacoplado tanto de la universidad como del mundo productivo. Una ciencia que no encuentra su lugar institucional en el desarrollo estratégico del país.

CONICET y la caída argentina en el ranking científico mundial

Los números son contundentes. Luis Quesada Allue expuso el derrumbe: Argentina pasó de ocupar el puesto 26 en el ranking mundial de ciencia y tecnología durante los años sesenta al puesto 51 en 2023, superada por todos los países de la región a excepción de Bolivia y Paraguay.

El investigador Sebastián F. Cavalitto abordó la vinculación tecnológica y destacó una mejora en los indicadores de facturación y patentamiento durante el último año, aunque señaló la necesidad de optimizar las herramientas de transferencia al sector productivo.

En el área de humanidades, el doctor Rubén Pereto Rivas criticó la captura ideológica del aparato científico durante los años del populismo y subrayó que las humanidades constituyen el sustrato cultural sobre el que florece todo otro conocimiento. Héctor Ghiretti, por su parte, analizó la apropiación corporativa y patrimonialista del Estado por parte del peronismo, que derivó en gremialismo combativo, clientelismo académico e implantación de agendas ideológicas en el sistema científico y universitario.

Conicet generica

Constanza Ceruti —recientemente distinguida con el Premio Konex como primera arqueóloga de alta montaña de la historia y descubridora de las momias de Llullaillaco— advirtió sobre las amenazas que el lastre burocrático representa para el espíritu de exploración y la libertad de pensamiento en la práctica científica. Guido Galafassi se refirió a la creciente burocratización y a mecanismos de censura encubiertos en publicaciones científicas nacionales.

El cierre de la jornada estuvo centrado en la opacidad del sistema de evaluación del Conicet. Los investigadores Luciano Damián Laise y María José Binetti expusieron que las comisiones evaluadoras son designadas a dedo por el directorio, los criterios son difusos o aplicados de manera discrecional, y los dictámenes son confidenciales, lo que impide detectar conflictos de intereses.

Como soluciones concretas, los participantes propusieron comisiones conformadas por sorteo, criterios de evaluación explícitos, dictámenes de acceso público e incluso el uso de inteligencia artificial para evaluar resultados. También coincidieron en la necesidad de federalizar recursos hoy concentrados en un 65% en la ciudad y provincia de Buenos Aires, y de fortalecer las alianzas con el sector privado productivo para que la investigación se traduzca en soluciones concretas.

En Argentina, concluyeron los investigadores, no es solo una inversión económica: es un motor estratégico de crecimiento que los países desarrollados ya asumieron como política de Estado. Bien invertido, el conocimiento científico genera enormes tasas de retorno. Y su impacto, dijeron, es también civilizatorio.

(*) La autora es Doctora en Filosofía, Magíster en Estudios de las Mujeres e Investigadora del Conicet.

FUENTE: Nota publicada originalmente en Infobae.