Fue a una marcha por Agostina Vega para reclamar por su hija desaparecida y la encontró

La mujer aprovechó para dar a conocer su caso. Buscaba intensamente a la joven desde hace 15 días.

En medio de la gran conmoción por el femicidio de Agostina Vega y el contundente pedido de Justicia de la comunidad, una mujer apareció para reclamar por la búsqueda de su hija, quien llevaba 15 días desaparecida y nada sabían hasta el momento.

Tras varios días sin respuestas de las autoridades ni noticias de la joven, una mujer decidió acudir a reclamar a uno de los puntos de reunión de las manifestaciones en Córdoba relacionadas al caso de la adolescente de 14 años desaparecida, que finalmente fue hallada sin vida el sábado por la tarde.

Allí, aprovechó el momento para visibilizar la búsqueda de su hija Tatiana López, de 19 años, que había desaparecido a principios de mayo en el barrio General Savio de Córdoba.

En ese momento momento, un móvil de C5N habló con una vecina que sostenía una pancarta con la cara de la joven desaparecida: "Recién se acaba de acercar una mamá, acá Tatiana esta desaparecida mucho antes que Agostina y la mamá vino a repartir flyers porque acá en Córdoba nadie hace nada", explicó.

"Queremos alzar la voz por Agostina, Tatiana y por todas las nenas", aseguró. "Queremos alzar la voz por Agostina, Tatiana y por todas las nenas", aseguró.

Según contó, llevaban dos semanas de desesperada búsqueda sin recibir respuestas por parte de la Policía. Pese al paso de los días y a las gestiones realizadas, la mujer aseguraba no haber obtenido ayuda para tratar de localizar a su hija.

familiares de Tatiana, otra chica desaparecida

Cómo fue la búsqueda y hallazgo de la joven en Córdoba

La participación de la mujer en estos espacios permitió que el caso comenzara a ganar visibilidad. Distintos medios de comunicación tomaron el folleto y comenzaron a difundir la imagen de Tatiana para colaborar con la búsqueda.

Y fue así que en las últimas horas, la Policía logró localizar a la joven en el barrio General Savio tras aplicar el protocolo de búsqueda de personas.

Según precisaron medios locales, los efectivos llevaron a cabo diversas tareas investigativas, incluyendo relevamientos y averiguaciones en distintos sectores de la ciudad. Y además implementó un operativo en la Terminal de Ómnibus para encontrar a la joven que era intensamente buscada por sus familiares.

tatiana desaparecida cordoba (2)

Como resultado del procedimiento, en la zona del boulevard Illia -esquina Tránsito Cáceres de Allende - se logró ubicar a la joven, a quien de inmediato se le brindó la asistencia correspondiente.

Luego fue trasladada junto a un familiar a una sede judicial, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de su desaparición y para garantizar, por sobre todo, su resguardo.

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los primeros datos de la autopsia

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia que se le realizó a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue víctima de un brutal femicidio en Córdoba. Por el crimen se encuentra detenido Claudio Barrelier de 33 años.

El informe estableció que la adolescente fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Cabe recordar que Agostina desapareció el sábado 23 de mayo alrededor de las 22:30 horas.

También se indicó un daño muy importante en sus órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia. Debido a este complejo panorama, por el desmembramiento de su cuerpo, se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas del asesinato.