Estremecedor: la autopsia confirmó cómo mataron a Agostina Vega y Barrelier fue imputado por femicidio

El cuerpo de Agostina fue encontrado desmembrado en un campo al sur de Córdoba. Este lunes, la autopsia confirmó las peores sospechas.

Se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas.

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia que se le realizó a Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue víctima de un brutal femicidio en Córdoba . Por el crimen se encuentra detenido Claudio Barrelier de 33 años.

El informe estableció que la adolescente fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Cabe recordar que Agostina desapareció el sábado 23 de mayo alrededor de las 22:30 horas.

También se indicó un daño muy importante en sus órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia . Debido a este complejo panorama, por el desmembramiento de su cuerpo, se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas del asesinato.

La estremecedora autopsia: Agostina fue abusada y estrangulada

Este mismo lunes por la tarde, fuentes judiciales aseveraron a Diario La Voz que los resultados preliminares de la autopsia dan cuenta de que Agostina fue abusada y estrangulada.

Es decir que la autopsia de Agostina Vega reveló que murió como consecuencia de una asfixia mecánica. En este contexto, el fiscal Raúl Garzón imputó este lunes a Barrelier como supuesto autor del delito de femicidio.

Asimismo, se desprende que adentro del domicilio sucedió el horror: el acusado habría abusado sexualmente de la adolescente y luego la habría ahorcado. Posteriormente, la habría desmembrado. Según los datos que surgen de la pericia, la adolescente se habría defendido.

Los investigadores advirtieron que existe una gran dificultad para avanzar con la evaluación debido al estado de los restos. Mientras que los estudios toxicológicos serán determinantes para confirmar o descartar si la víctima fue drogada previo a su asesinato, algo que podría ser posible ya que en el momento del crimen había más gente en la casa pero nadie escuchó nada.

agostina vega ok El único detenido por el femicidio en Córdoba podría ser condenado a perpetua.

El hallazgo del cuerpo de Agostina

La menor fue encontrada muerta este sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que estaba siendo rastrillado desde hacía más de 30 horas. El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana desde su desaparición.

Las autoridades confirmaron inicialmente la constatación de restos humanos en un predio de aproximadamente 240 hectáreas. Los restos estaban bajo tierra y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados para encontrar personas sin vida.

Busqueda Descampado Rastrillaje Agostina Vega (1)

Se conoció un audio de Claudio Barrelier después de matar a Agostina Vega

En las últimas horas se conoció un estremecedor audio de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega. Un nuevo capitulo se suma al crimen que conmocionó a Córdoba y todo el país, al conocer la grabación en la que el sospechoso niega cualquier responsabilidad con el caso y se mostró molesto con la familia de la adolescente.

El mensaje fue enviado horas después del crimen de la adolescente de 14 años que, según el fiscal Raúl Garzón, ocurrió entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 2 de la madrugada del domingo 24 en su casa de Juan del Campillo, en barrio Cofico.

"Yo ya hablé con Meli, ya le expliqué todo el tema, fui, declaré, me allanaron, allanaron la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver", sostuvo en el audio.

Claudio Barrelier, Femicidio Agostina Vega Claudio Barrelier, +unico detenido por el femicidio Agostina Vega.

En el audio, Barrelier insistió en que estaba colaborando con la búsqueda y aseguró que no entendía por qué había quedado vinculado a la causa. "Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en lo que más puedo", dijo.

"Me cae la información porque no me la quieren contar. No puede ser, no puede ser que salga a hablar así la madre de la Meli de mí", insistió.