Femicidio de Agostina Vega: qué se sabe de su muerte y las sospechas que confirmarían la autopsia

Mientras Claudio Barrelier se encuentra detenido, continúan los rastrillajes para recuperar los restos de la adolescente. Qué se sabe del caso que conmociona al país.

El sábado tuvo lugar el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba , a una semana de su desaparición y en medio de una desesperada búsqueda. Por el femicidio se encuentra detenido un único sospechoso, Claudio Barrelier. Con el paso de las horas se van conociendo detalles acerca del macabro hallazgo y del brutal crimen.

El único detenido por el caso, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, tuvo que ser internado en el hospital de la cárcel de Bouwer ya que los médicos y psicólogos del penal detectaron pensamientos e ideas suicidas.

Agostina fue vista por última vez el sábado 23 de mayo alrededor de las 22:30 horas, cuando dijo que iba a la rotisería de su abuelo -que está en la misma cuadra de la casa donde vivía- pero nunca fue. En ese momento, ella tomó un remis para dirigirse a la casa de Barrelier en el barrio Cofico.

Aunque el sospechoso negó este movimiento, luego se conoció la imagen de una cámara de seguridad que los muestra juntos.

Qué se sabe sobre el brutal crimen de Agostina

Hasta el momento se conocieron escalofriantes detalles. El cuerpo de la adolescente fue desmembrado y por estas horas los investigadores intentan recuperar todos sus restos en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Mientras la Justicia espera los resultados de la autopsia para conocer si fue abusada y cómo fue el crimen, los investigadores buscar reconstruir las últimas horas con vida de la adolescente, esclarecer el móvil del asesinato y establecer si hubo otras personas involucradas además del único detenido.

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La víctima del femicidio fue encontrada en un descampado

Pese a que el fiscal Garzón sostuvo que su muerte ocurrió durante la noche de la desaparición o en las primeras horas posteriores, los especialistas remarcan que la confirmación científica demandará varios días de análisis.

El lugar donde se encontró a la adolescente fue en un descampado, precisamente cerca de una alcantarilla que marcó uno de los perros que participó activamente en la búsqueda. Es allí donde encontraron los restos segmentados debajo de la tierra. Fuentes de la causa afirmaron a El Doce TV que la alta capacitación del perro adiestrado fue determinante ya que no había rastros de pozos o tierra removida.

Busqueda Descampado Rastrillaje Agostina Vega (2)

La situación judicial del único detenido podría agravarse en las próximas horas. Hasta ahora está detenido, acusado de homicidio, pero fuentes vinculadas a la investigación señalan que el fiscal Raúl Garzón avanzaría con una recalificación de la imputación tras el hallazgo de los restos de Agostina. En ese escenario, el acusado podría ser imputado por femicidio, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

“El fiscal no descarta que haya más partícipes”, afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, luego de reunirse con la familia de la adolescente.

El audio que envió Agostina a sus amigas y el recorrido de un auto vinculado al detenido

Entre los elementos más importantes del expediente aparece el recorrido de un Ford Ka negro vinculado al entorno de Barrelier. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir desplazamientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos.

Según la reconstrucción incorporada a la investigación, el vehículo fue utilizado durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente y quedó bajo la lupa de los peritos.

Otro elemento que analizan los investigadores es un audio que Agostina envió a un grupo de amigas antes de desaparecer. Allí contó que iba a encontrarse con el novio de su madre para buscar una supuesta sorpresa destinada a ella. Esa grabación pasó a formar parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioDelPlata/status/2060547993107874053?s=20&partner=&hide_thread=false EL AUDIO DE AGOSTINA VEGA QUE SALIÓ A LA LUZ



"Me tengo que escapar", le había dicho a sus amigas, horas antes de desaparecer". pic.twitter.com/RBvnXI28pa — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) May 30, 2026

Para el fiscal no parecería haber coautores, pero sí podría haber encubrimiento. En este punto es clave determinar el rol de la dueña del Ford Ka que el asesino utilizó para trasladar los restos y que luego fue lavado antes de ser secuestrado.

La dueña del vehículo, de quien no trascendió su nombre, se ha convertido en la figura clave de la causa ya que podría ser imputada por encubrimiento agravado. El nombre de esta mujer, señalada como la pareja o amante de Barrelier, surgió inicialmente durante las marchas de silencio cuando Agostina aún era buscada intensamente en Córdoba.