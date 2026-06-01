Escalofriante: se conoció un audio de Claudio Barrelier después de matar a Agostina Vega

El único detenido por el femicidio envió un mensaje en medio de la desesperada búsqueda de la menor.

En las últimas horas se conoció un estremecedor audio de Claudio Barrelier , el único detenido por el femicidio de Agostina Vega . Un nuevo capitulo se suma al crimen que conmocionó a Córdoba y todo el país, al conocer la grabación en la que el sospechoso niega cualquier responsabilidad con el caso y se mostró molesto con la familia de la adolescente.

El mensaje fue enviado horas después del crimen de la adolescente de 14 años que, según el fiscal Raúl Garzón, ocurrió entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 2 de la madrugada del domingo 24 en su casa de Juan del Campillo, en barrio Cofico .

"Yo ya hablé con Meli, ya le expliqué todo el tema, fui, declaré, me allanaron, allanaron la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver ", sostuvo en el audio.

El cuerpo de Agostina fue encontrado desmembrado en un descampado al sur de Córdoba en el barrio Ampliación Ferreyra. Por el momento, los investigadores continúan buscando partes y se esperan los resultados de la autopsia.

Agostina Vega

En el audio, Barrelier insistió en que estaba colaborando con la búsqueda y aseguró que no entendía por qué había quedado vinculado a la causa. "Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en lo que más puedo", dijo.

"Me cae la información porque no me la quieren contar. No puede ser, no puede ser que salga a hablar así la madre de la Meli de mí", insistió.

"Me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor"

En su reconstrucción de los hechos, el detenido dice que fue la adolescente quien lo contacta para pedirle ayuda. "Agostina... cuando yo llego a mi casa como a las 10 y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que ella estaba en Fragueiro y Campillo", relató.

"Yo me llego hasta ahí, hasta Frageiro y Campillo, y le faltaba para pagar el taxi. Le ayudo a pagar el taxi", sostuvo. Luego, ella habría pedido que la traslade hasta la casa de su novio: "Me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara hasta la casa del noviecito y yo le dije que no tenía movilidad, que no había forma".

Claudio Barrelier y Agostina Vega

En este audio Barrelier nuevamente menciona la hipótesis del auto rojo, una versión que con el avance de la investigación se desvaneció.

"Ahí nomás la llama por teléfono un guaso que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, como no tenía plata se vino para este lado, como para pirarse rápido de la casa", dijo.

"Cuando veníamos caminando para acá, como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa… se sube y se va", expresó sobre una posterior conversación que tuvo con la madre de la menor.

"Yo de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada, entonces no entiendo por qué me quedo pegado con todo esto", concluyó.