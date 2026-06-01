Crédito hipotecario: cuánto se necesita para comprar una vivienda de u$s100.000

Actualmente, es preciso reunir determinados requisitos para acceder a un crédito hipotecario para adquirir una vivienda cuyo valor es de u$s100.000 .

En la Argentina, existen cuatro tipos principales de préstamos hipotecarios : para vivienda única , para segunda vivienda , para construcción o para refacción de una propiedad que ya teníamos. Y lo cierto es que, en la actualidad, es preciso reunir determinados requisitos para acceder a un crédito hipotecario para adquirir una vivienda cuyo valor es de u$s100.000 . ¿Cuáles son?

Más allá de su finalidad específica, existen diferencias entre las cuatro modalidades mencionadas más arriba: el monto, la tasa de interés y cómo se entrega la plata (en general el dinero se entrega todo junto para las adquisiciones o en plazos de obra para la refacción o construcción). Ninguna de estas líneas de préstamo están destinadas a inmuebles con fines comerciales.

En la Argentina, existen cuatro tipos principales de préstamos hipotecarios: para vivienda única, para segunda vivienda, para construcción o para refacción de una propiedad que ya teníamos.

Los requisitos para comprar una vivienda de u$s100.000 en 2026

Para acceder a un crédito hipotecario para comprar una vivienda de u$s100.000 primeramente se debe contar con un monto para anticipo estimado entre 25 y 30 mil dólares. Luego, se deberán demostrar ingresos mensuales por un total de aproximadamente 4.000.000 de pesos, que incluyen al titular solicitante y/o a sus codeudores.

Es importante destacar que, para acceder a un crédito hipotecario UVA, en la mayoría de los casos, la cuota inicial a pagar por el crédito no puede ser superior al 25% del ingreso mensual del solicitante o del grupo familiar. Algunas instituciones bancarias plantean que la relación cuota ingreso debe ser de un 30%.

Asimismo, en la actualidad los bancos pueden financiar hasta el 80% del menor valor entre tasación y precio de compra, equivalente a unos u$s80.000 en pesos. Así, una propiedad cuyo valor es de u$s100.000 exige contar con entre u$s20.000 y u$s30.000 disponibles para el anticipo, además de afrontar gastos de escritura, tasación y costos administrativos.

Cómo calcular la cuota mensual de un crédito hipotecario para comprar una vivienda por 100 mil dólares

Las cuotas de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se actualizan de acuerdo al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina), situación que trae aparejada una actualización periódica de las mismas según la inflación, por lo que el compromiso financiero no es fijo.

En su sitio web, el Banco Nación incluye un simulador para calcular la cuota mensual de un crédito hipotecario UVA. A continuación, brindamos un ejemplo práctico:

Si se considera que la cotización actual del dólar es de 1.410 pesos, entonces una vivienda cuyo valor asciende a 100 mil dólares cuesta 141.000.000 millones de pesos. Como esa institución bancaria otorga un crédito hipotecario por hasta el 75 por ciento del total del valor de la propiedad, el tope máximo de dinero que se podrá solicitar será por un total de 105 millones de pesos. Si se escoge la opción de devolución por un plazo de 20 años, la cuota mensual en pesos será de entre 900 mil y 1.100.000 pesos.

¿Por qué la diferencia entre ambos montos? El Banco Nación otorga una mejor tasa de interés al titular solicitante de un crédito si este percibe sus haberes a través del BN. En cambio, para aquellos solicitantes que no perciban sus haberes a través del BN el importe de la cuota mensual será de 1.100.000 pesos.

créditos hipotecarios.jpg Para acceder a un crédito hipotecario para comprar una vivienda de u$s100.000 primeramente se debe contar con un monto para anticipo estimado entre 25 y 30 mil dólares.

Fuentes del sector reflexionaron sobre el escenario actual a la hora de solicitar un crédito hipotecario y observaron que:

El principal cuello de botella no siempre pasa por la cuota, sino por el acceso al anticipo y la capacidad de demostrar ingresos formales suficientes.

Para acceder a un crédito hipotecario se necesitan ingresos mínimos altos. Eso deja afuera a una gran parte de la población.

se necesitan ingresos mínimos altos. Eso deja afuera a una gran parte de la población. En un país con alta informalidad laboral y salarios deteriorados, eso reduce todavía más el universo de las personas que pueden acceder a un crédito.

Y surgen algunos interrogantes finales: ¿será que en nuestro país el crédito hipotecario encierra en sí mismo una contradicción insoluble? ¿Por qué la clase adinerada recurriría a un crédito hipotecario? ¿Es posible para el resto de la población acceder a un crédito hipotecario?