Llamó a la policía para pedir ayuda, pero cuando llegaron la encontraron muerta

Una joven de 30 años pidió ayuda desesperada por teléfono pero no pudieron salvarla. Los detalles del escalofriante hecho.

Tras conocerse el femicidio de Agostina Vega , trascendió en las últimas horas que una mujer de 30 años fue apuñalada por su pareja en Temperley , partido de Lomas de Zamora. La víctima había llamado al 911 para denunciarlo el sábado por la tarde, pero la policía al arribar al lugar la encontró sin vida.

La víctima era Noelia Carolina Rivero. La principal hipótesis apunta a que el crimen lo cometió su pareja , identificado como Tomás Adrián Núñez, quien posteriormente se habría autoinfligido heridas y debieron trasladarlo a un centro de salud. Actualmente se encuentra detenido.

El hecho ocurrió en la casa que compartían con Núñez, ubicada sobre la calle Lavalle. Según trascendió, minutos antes del desenlace fatal, Rivero logró comunicarse con la Policía para solicitar ayuda y llegó a decir: "Mi novio me tiene de rehén" .

Cuando los efectivos arribaron al domicilio, la mujer se encontraba en su habitación con cortes en el tórax y espalda. Mientras tanto, el agresor presentaba cortes superficiales en ambas muñecas y en el cuello, pero estaba fuera de peligro.

"No era la primera vez que este asesino la violentaba"

Según trascendió, tras la llamada de Noelia los efectivos se hicieron presentes en la vivienda. Mientras el personal policial intentaba dialogar con el presunto femicida desde la puerta, la víctima aseguraba que se encontraba bien, aunque aclaraba que no podía salir de la casa.

Ante la negativa del hombre a entregarse, la fiscalía autorizó el ingreso forzado. Un familiar aportó una copia de la llave de la casa y los agentes lograron entrar por los techos y pasillo. Cuando entraron, escucharon gritos provenientes del interior, especialmente de Núñez.

femicidio noelia rivero

En ese momento, los efectivos fueron a una de las habitaciones y localizaron a la víctima con profundas heridas de arma blanca en su cuerpo, pero cuando llegó el SAME al lugar, constató su fallecimiento.

Según relataron las amigas de Noelia al medio local SM Noticias, no era la primera vez que el hombre se ponía violento con ella. "Desde que ella inició el vínculo con él, todo fue en caída. Él consumía y la trataba mal, la controlaba, la acusaba de infiel, le prohibía trabajar fuera de horario o de noche, la hacía faltar, y si ella estaba en jornada laboral la obligaba a estar en llamada con él", aseguraron.

"Ella dejó de vivir sola en su alquiler para irse a vivir con él, y a él le agarraban ataques de locura constantemente, le tiraba las cosas a la calle y la echaba. No era la primera vez que este asesino la violentaba", sumaron en su relato.

Nuñez quedó detenido y fue trasladado al Hospital Gandulfo para que se le hicieran curaciones de las heridas leves. En el lugar se secuestró el cuchillo utilizado en el ataque.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.