Marcha federal universitaria en VIVO: estudiantes y docentes empiezan a llegar a Plaza de Mayo

Gran movilización en Buenos Aires para que se cumpla con la Ley de Financiamiento
Los primeros oradores dan cuenta de la falta del gobierno de Javier Milei en cumplir con la sancionada Ley de Financiamiento Universitario. Coinciden en que "la situación es muy crítica en las universidades". La multitudinaria movilización reúne a la comunidad educativa compuesta por estudiantes, profesores, investigadores, docentes, médicos y no docentes, principalmente de la UBA, pero también de las altas casas de estudios del AMBA. Además, de sindicatos, asociaciones, partidos políticos de todo el arco opositos con excepción del PRO y de LLA.