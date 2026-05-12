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Marcha federal universitaria en VIVO: estudiantes y docentes empiezan a llegar a Plaza de Mayo

Desde las Universidades exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para el Gobierno se trata de una marcha "política".

El objetivo de esta movilización será exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El objetivo de esta movilización será exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Este martes se lleva adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizan a partir de las 17 horas en diversos puntos del país. El objetivo principal apunta a exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la restitución de las transferencias al sistema.

Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 -el valor de diciembre de 2023.

Asimismo, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.

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Gran movilización en Buenos Aires para que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Los primeros oradores dan cuenta de la falta del gobierno de Javier Milei en cumplir con la sancionada Ley de Financiamiento Universitario. Coinciden en que "la situación es muy crítica en las universidades". La multitudinaria movilización reúne a la comunidad educativa compuesta por estudiantes, profesores, investigadores, docentes, médicos y no docentes, principalmente de la UBA, pero también de las altas casas de estudios del AMBA. Además, de sindicatos, asociaciones, partidos políticos de todo el arco opositos con excepción del PRO y de LLA.

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Marcha y un acto en Plaza de Mayo

La convocatoria a la marcha es a partir de las 17 horas, para realizar un acto central en Plaza de Mayo a las 18. Pero columnas de estudiantes, docentes y trabajadores están presentes desde varias horas antes en las principales vías de acceso al centro porteño.

Las concentraciones se concretan en Plaza Houssay, en el Congreso, avenida 9 de Julio y avenida de Mayo.

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Anticipan una movilización masiva

Desde una de las columnas de la movilización, Emiliano Yacobitti aseguró -en diálogo con TN -que la movilización será masiva. "Todavía no terminaron de salir (todos los estudiantes) de Plaza Houssey, van a ser muchísimas cuadras de gente reclamando por la educación pública", indicó.

Respecto a la deslegitimación del Gobierno Nacional a la marcha, el exdiputado radical sostuvo que la marcha es transversal y que "miles de personas que votaron a Milei, pero están en contra de que destruya las universidades públicas".

"Esta marcha no es de nadie, es a favor del cumplimiento de una ley que tiene que cumplir el Gobierno, que sancionó el Congreso, para financiar las universidades públicas, ni más ni menos", subrayó.

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Estudiantes y docentes comienzan a llegar a la Plaza de Mayo

A tan sólo horas del comienzo de la Marcha Federal Universitaria, estudiantes de las universidades nacionales comienzan llegar al punto de concentración.

En redes sociales comenzaron a circular diversos videos de estudiantes organizando su salida hacia Plaza de Mayo.

La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, como también diversas organizaciones sociales y sindicatos.

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El vicerrector de la UBA apuntó contra el Gobierno por intentar deslegitimar la marcha

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acusó al Gobierno de intentar deslegitimar la marcha universitaria y reclamó que cumpla con la ley de financiamiento.

En declaraciones a Radio La Red, la autoridad cuestionó: "Estamos frente a algo que es muy difícil de entender, frente a un Gobierno que el Congreso sanciona una ley y no la cumple, que vota un presupuesto que después no lo ejecuta".

"El video que sacó Álvarez es una provocación lisa y llana porque de todas las cosas que dice no hay sola una que sea verdad. Lo que pretende es deslegitimar el reclamo", sumó haciendo referencia a declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

"Esta marcha no es de nadie, es a favor del cumplimiento de una ley que tiene que cumplir el Gobierno, que sancionó el Congreso, para financiar las universidades públicas, ni más ni menos", agregó.

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Los motivos de la cuarta marcha universitaria contra el Gobierno

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes. En el centro del reclamo está la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada en agosto de 2025 por el Congreso Nacional y vetada por el presidente Milei mediante un decreto.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto en dos instancias consecutivas. De igual manera, el Gobierno no avanzó en su implementación. Las universidades recurrieron entonces a la Justicia y la causa avanza hacia la Corte Suprema.

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