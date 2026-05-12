Marcha federal universitaria en VIVO: estudiantes y docentes empiezan a llegar a Plaza de Mayo

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Anticipan una movilización masiva

Desde una de las columnas de la movilización, Emiliano Yacobitti aseguró -en diálogo con TN -que la movilización será masiva. "Todavía no terminaron de salir (todos los estudiantes) de Plaza Houssey, van a ser muchísimas cuadras de gente reclamando por la educación pública", indicó.

Respecto a la deslegitimación del Gobierno Nacional a la marcha, el exdiputado radical sostuvo que la marcha es transversal y que "miles de personas que votaron a Milei, pero están en contra de que destruya las universidades públicas".

"Esta marcha no es de nadie, es a favor del cumplimiento de una ley que tiene que cumplir el Gobierno, que sancionó el Congreso, para financiar las universidades públicas, ni más ni menos", subrayó.