Giro de la causa contra Tomás Rebord por antisemitismo

La denuncia fue presentada en marzo por Jorge Monastersky y calificada por Javier Milei como una "masterclass".

La causa de Tomás Rebord por presuntos dichos antisemitas fue archivada por la Justicia. El influencer había sido denunciado a mediados de Marzo por el abogado Jorge Monastersky. La demanda presentada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires había sido calificada por el presidente Javier Milei como una "masterclass"

El anuncio de que la causa fue archivada por la Cámara Nacional de Apelaciones fue realizado por Rebord en un provocador posteo. "Compatriotas, me complace anunciar que la causa penal en mi contra por "antisemitismo" promovida por el Presidente de la Nación (quien la consideró una MASTERCLASS) fue finalmente ARCHIVADA por Cámara (si, apelaron a Cámara)".

El episodio ocurrió durante la emisión de comienzo de temporada de su ciclo Hay Algo Ahí , en la que el presentador realizaba una editorial sobre el posicionamiento internacional del gobierno argentino y la relación del presidente con Israel.

En ese contexto, Rebord ironizó sobre declaraciones oficiales vinculadas a los incendios en la Patagonia y sobre la postura del Gobierno frente a acusaciones difundidas en redes sociales. En su intervención afirmó que le llamaba la atención que, en medio de los incendios forestales, “la principal preocupación del gobierno es aclarar que los argentinos ‘no somos nazis’”, y agregó en tono crítico: “¿Y el fuego?”

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El monólogo también incluyó comentarios sobre los viajes presidenciales a Israel y referencias al Muro de los Lamentos. En ese tramo del programa, el conductor cuestionó reiteradas visitas del mandatario argentino al sitio religioso y preguntó irónicamente “¿cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra?” al aludir al lugar sagrado del judaísmo. Los fragmentos circularon rápidamente en redes sociales, donde fueron difundidos tanto por usuarios críticos como por quienes consideraron que el discurso tenía un tono discriminatorio.

Las chicanas de Rebord al Presidente

Después de anunciar que la causa fue archivada, tras la segunda instancia judicial, Rebord ironizó con la causa en el mismo posteo.

"1) Desde ahora existe JURISPRUDENCIA NACIONAL sobre Rebord, la misma puede estudiarse y confirma mi anti-antisemitismo, generosidad, gran sentido del humor y buen gusto", empezó el punteó el conductor de Blender.

En el siguiente slide, el influencer apuntó directamente contra el presidente: "2) solo alguien desconcertantemente estúpido pudo haber considerado este mamarracho judicial una "MASTERCLASS" lo cual suscita legítimas preguntas sobre nuestro Presidente ¿Es Javier Milei un estúpido?".

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Las chicanas siguieron: "3) he derrotado personalmente a Javier Milei, nuestro Presidente, en los ámbitos digitales de su preferencia (recordar su anti-democrático bloqueo) y ahora en los tribunales. Podemos continuar en la forma que quiera".

"Hoy es un gran día para las instituciones, triunfa la LIBERTAD de expresión y la celebraremos como corresponde en mi última transmisión", escribió Rebord y cerró ironizando con un segmento al que llama la "Sala de Situabord", que se abrevia SS: "los espero a todos en la SS (singular)".