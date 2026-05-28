Un futbolista denunció amenazas de muerte por un plataforma ilegal de apuestas y fue embargado

El jugador quedó involucrado en una compleja causa judicial que combina denuncias de extorsión, apuestas online ilegales y un conflicto millonario.

El jugador de fútbol denunció que fue obligado a firmar pagarés por más de 500 mil dólares.

El futbolista Jonatan Gómez, actual jugador de Sarmiento de Junín, se encuentra involucrado en un grave proceso judicial relacionado a una red de juego clandestino y por el que sufrió amenazas de muerte y extorsiones .

Según denunció, fue víctima de una extorsión relacionada a una plataforma ilegal de apuestas online. En su presentación judicial, en la fiscalía a cargo del doctor Aquiles Balbi, Gómez aseguró que lo amenazaron para obligarlo a reconocer una deuda de más de 500 mil dólares, diez veces superior al dinero que realmente debía.

El conflicto se originó cuando el exjugador de Rosario Central comenzó a apostar en plataformas no autorizadas durante un cuadro de depresión. Lo que inició como una forma de distracción, derivó en una deuda ilícita que se volvió impagable y desencadenó un calvario de presiones.

En el programa Radiópolis de Radio 2, su abogado Paul Kurpink reveló que el mediocampista utilizaba una plataforma clandestina de apuestas denominada "Lexus", que sería administrada por Agustín Sensi y Gaspar Sallas. Allí habría acumulado una deuda cercana a los 50 mil dólares producto de apuestas en juegos de casino online, entre ellos póker y ruleta.

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El futbolista fue obligado a firmar pagarés por miles de dólares

Frente a esta situación, Gómez denunció que la violencia escaló en octubre del año pasado cuando fue obligado a firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares en una escribanía de Junín, ciudad donde jugaba para Sarmiento.

"Lo llevaron bajo amenaza a una escribanía del lugar. La escribana se negó a suscribir los pagarés porque estaban en blanco y tuvieron que volver dos o tres días después", dijo Kurpnik.

El letrado explicó que estos documentos fueron posteriormente cedidos a otra persona vinculada a la misma organización, quien inició una demanda civil en los Tribunales de San Lorenzo para ejecutar el cobro de la supuesta deuda.

Todo este procedimiento, según el abogado defensor, se realizó bajo coerción: "Las evidencias de las amenazas y las extorsiones son abrumadoras", aseguró.

Apuestas online en Chubut Las apuestas ilegales generan una gran preocupación.

Como consecuencia de ese reclamo judicial, la Justicia ordenó el embargo preventivo de distintos bienes del futbolista. Entre ellos figuran una vivienda ubicada en el barrio privado Aguadas de Funes, un departamento en Rosario, un vehículo y también cuentas bancarias.

En la denuncia que realizó, Gómez explicita que extorsionadores se presentaron en campo de juego, en entrenamientos de Sarmiento, como también en la casa de familiares del futbolista de 36 años de edad.

Los cuatro ex jugadores argentinos que fueron demandados por un casino de Las Vegas: la millonaria cifra

Cuatro glorias del fútbol argentino que supieron brillar en los campeonatos de los años 90 enfrentan demandas millonarias en Estados Unidos. Se trata de Norberto Ortega Sánchez, Sergio "Bruja" Berti, Sergio "Ratón" Zárate y José "Turu" Flores, quiénes quedaron en el centro de un conflicto judicial que sacude al mundo del deporte.

Quien demanda es el complejo Resorts World Las Vegas que reclama u$s2,6 millones en total por deudas de juego impagas. La justicia de Nevada ya notificó a los exjugadores y advierte sobre posibles embargos de bienes.

Todo esto arrancó a partir de la utilización de "markers", que son instrumentos de crédito similares a cheques que los casinos otorgan para obtener fichas de juego. El cliente firma el documento, recibe las fichas y, cuando el casino lo presenta al banco, debe tener fondos suficientes para cubrirlo.