El enigmático mensaje religioso de Victoria Villarruel tras no ser invitada al Tedeum del 25 de Mayo

La vicepresidenta no fue convocada a la ceremonia en la Catedral Metropolitana, y difundió un mensaje sus redes sociales.

Victoria Villarruel evitó confrotar con el Gobierno y tras no ser invitada a la tradicional ceremonia patriaa se manifestó en sus redes sociales.

Tras quedar fuera del Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , la vicepresidenta Victoria Villarruel optó por eludir cualquier referencia a la interna con el presidente Javier Milei y difundió un mensaje con eje en la fe, la concordia y la unidad nacional, en medio de las tensiones dentro del oficialismo.

La ausencia de la vicepresidenta en la ceremonia prevista para este domingo había generado distintas especulaciones, y desde el Senado señalaron que no recibió una convocatoria formal por parte del gobierno nacional. Según explicaron, la invitación es enviada por la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial, y en este caso Villarruel no fue incluida .

Pese a la señal política, la titular de la Cámara alta optó por no responder ni continuar escalando el conflicto y compartió un mensaje en su cuenta de X vinculado a la conmemoración de María Auxiliadora y su relevancia dentro de la tradición católica.

"En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país. María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación", expresó.

Embed En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país.



María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los… pic.twitter.com/zT61zQfeWc — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 24, 2026

En la misma publicación, Villarruel destacó la influencia de esta figura religiosa en distintas regiones. Señaló que es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, además de ser considerada patrona del agro por su presencia en ámbitos rurales.

También recordó una visita a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo donde fue bautizado el papa Francisco. Según relató, estuvo allí en el aniversario de su fallecimiento para homenajearlo y pedir por la situación del país.

"El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado. Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", afirmó.

María Auxiliadora

Roces entre Victoria Villarruel y el Gobierno de Javier Milei

Otro de los momentos de máxima tensión ocurrió a fines de noviembre pasado, durante la jornada de jura de nuevos senadores nacionales.

En esa ocasión, Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni protagonizaron un fuerte cruce con el entorno de Villarruel al acusar formalmente a la vicepresidenta de intentar bloquearles el ingreso al recinto.

Desde la Casa Rosada denunciaron supuestas trabas intencionales y una orden política para impedirles el acceso a los palcos oficiales, mientras que desde la Presidencia del Senado rechazaron las acusaciones y atribuyeron la situación a cuestiones vinculadas con la seguridad y el control de capacidad del recinto.

Aquel episodio marcó un punto de quiebre visible: las diferencias entre Karina Milei y Villarruel dejaron de manejarse en reserva y comenzaron a manifestarse públicamente ante las cámaras y en actos institucionales.