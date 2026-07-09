Victoria Villarruel admitió que quiere ser candidata a Presidenta: la contundente frase

La vicepresidenta estuvo en la vigilia del 9 de Julio donde también participó Milei. La respuesta que dio al ser consultada por su futuro político.

La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo presente en la noche del miércoles, en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán , donde participó el presidente Javier Milei . Allí habló de sus aspiraciones para las elecciones del 2027.

Tras la ceremonia, se refirió a su futuro político y admitió que quiere ser candidata a Presidenta en las próximas elecciones. “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo” , deslizó Villarruel.

La vicepresidenta reiteró su compromiso de “ servir a la Argentina desde donde me encuentre . Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante”, aseguró.

Durante su contacto con la prensa, la vicepresidenta también se refirió al discurso de Javier Milei: “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, dijo. Y añadió: “El discurso del presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”.

La visita de Victoria Villarruel a Tucumán

Villarruel viajó a Tucumán por sus propios medios: llegó en un vuelo separado al del presidente Javier Milei y el Gabinete nacional. El avión de la titular del Senado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo poco después de las 22, donde la recibió el vicegobernador Miguel Acevedo.

La organización del traslado oficial hacia la capital tucumana volvió a poner en evidencia la distancia política entre ambos. La llegada de Villarruel se produjo horas antes del inicio de los actos centrales, y demostró una vez más la tensión que desde hace meses marca su vínculo con el primer mandatario.

Cada acto oficial evidencia la ruptura entre ambos. El 20 de junio, en el último evento al que concurrieron, volvieron a ubicarse por separado. Villarruel confirmó su presencia al acto pese a que el Presidente no la incluyó entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

La titular del Senado lo anunció ella misma a través de sus redes sociales: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió en respuesta a un mensaje de una usuaria.

La decisión de la compañera de fórmula de asistir de todas formas había sido anticipada días antes, cuando fuentes de su entorno señalaron que tenía resuelto viajar al margen de la convocatoria oficial. La invitación de la Casa Rosada nunca llegó. Desde su círculo trascendió que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sí la habrían convocado, una versión que las autoridades provinciales desmintieron. Una voz oficial santafesina aclaró que, dada su investidura, Villarruel tendría lugar en el acto: “Será cuestión de lo que se hable con las áreas de protocolo”.

“Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos”, acusaron. Para el 25 de mayo, tampoco fue convocada por la gestión libertaria para asistir al tedeum en la Catedral Metropolitana.

Estas acciones muestran que, la grieta entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, es cada vez mas grande.