Fuertes lluvias e inundaciones, alerta por la llegada de El Niño: cuáles serán las zonas más afectadas

El fenómeno podría provocar lluvias por encima de lo normal, crecidas de ríos y otros impactos climáticos importantes.

La llegada de El Niño podría generar lluvias intensas e inundaciones en varias provincias argentinas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó que el fenómeno climático de El Niño llegará a la Argentina y afectará con dureza a partir de los próximos meses. Y el Gobierno Nacional informó que implementará una serie de medidas ante los impactos que tendrá en algunas zonas del país, entre ellas la construir de refugios ante posibles emergencias.

Mientras que en las últimas horas, Adrián Ravier , vocero presidencial, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el fenómeno "El Niño" en nuestro país, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que existe un 90% de probabilidad de que el territorio nacional sufra tormentas, extremas, inundaciones y olas de calor fuera de lo común.

El funcionario habló sobre el impacto que tendría el fenómeno climático conocido como "El Niño", y la decisión que tomó el Gobierno Nacional ante las advertencias sobre lo que podría ocurrir en Argentina.

El Niño esun fenómeno climatológico que combina el calentamiento anormal del agua del océano Pacífico ecuatorial con cambios en la atmósfera, como el debilitamiento de los vientos alisios, y que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.

Ante la llegada de El Niñp, el Gobienro reforzará tareas de monitoreo y asistencia frente a posibles eventos climáticos extremos como inundaciones.

"El país está enfrentando eventos climáticos adversos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte mayores probabilidad de condiciones adversas para este invierno en el sur del país. Además la Organización Meteorológica Mundial informó que existe probabilidad del 80% de que el fenómeno El Niño, aumente la probabilidad de fuertes lluvias e inundaciones entre julio y agosto afecte el país", detalló.

Los eventos de lluvias persistentes pueden generar crecidas de ríos, anegamientos e inconvenientes en áreas urbanas y rurales.

Cuáles serán las zonas más afectadas por el fenómeno de "El Niño"

Según la información difundida por el SMN, una de las regiones bajo observación será la cuenca del Plata, que incluye a Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

Además, el sur del país aparece entre las áreas con mayor probabilidad de condiciones invernales adversas. En ese marco, las rutas nacionales que atraviesan sectores de alta montaña o clima extremo estarán entre los puntos donde se concentrará la planificación preventiva.

El centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

El frío extremo se hace sentir con heladas y temperaturas bajo cero en varias provincias.

Eso no significa que no esté frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado. Un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

El SMN aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómonos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.

Instalarán refugios en las rutas por la alerta de inundaciones en Argentina

Este martes en la conferencia de Adrián Ravier, vocero presidencial, además de hablar de varias medidas que tomó el Gobierno en cuestiones económicas, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el fenómeno "El Niño" en nuestro país y las alertas que recibieron de las autoridades.

El funcionario habló sobre el impacto que tendría el fenómeno climático conocido como "El Niño", y la decisión que tomó el Gobierno Nacional ante las advertencias sobre lo que podría ocurrir en Argentina.

"El país está enfrentando eventos climáticos adversos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte mayores probabilidad de condiciones adversas para este invierno en el sur del país. Además la Organización Meteorológica Mundial informó que existe probabilidad del 80% de que el fenómeno El Niño, aumente la probabilidad de fuertes lluvias e inundaciones entre julio y agosto afecte el país", detalló.

"Para enfrentar esta situación la agencia federal de emergencia del Ministerio de Seguridad va a lanzar la plan invierno y se van a crear refugios sobre las rutas nacionales y provinciales ne la zona de alta montaña, o clima extremo", anunció. Mientras explicó que será para que los conductores puedan detener sus vehículos durante los temporales.

Asimismo, Ravier aclaró que la Agencia Federal de emergencia va a monitorear en tiempo real la situación de cada provincia, se van a articular los recursos humanos y técnicos para asistencia, se van a disponer protocolos.