Prohibieron a una mujer entrar a las canchas de todo el país durante dos años: el violento motivo

La medida fue dada a conocer en las últimas horas, El Ministerio de Seguridad detalló las razones de la sanción.

La resolución se apoyó en una denuncia que incluye presuntas agresiones físicas y amenazas.

El Ministerio de Seguridad Nacional dio a conocer una llamativa medida que impedirá a una mujer a entrar a las canchas de todo el país, debido a un violento episodio que protagonizó hace poco más de un mes.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 618/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se basa en una denuncia por presuntas agresiones físicas y amenazas ocurridas en un club de la ciudad de La Plata .

La medida fue adoptada luego de una solicitud presentada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), organismo que impulsó la incorporación de la mujer al programa Tribuna Segura , herramienta utilizada por las autoridades para impedir el ingreso de personas sancionadas o involucradas en hechos de violencia.

De esta manera se resolvió prohibir durante 24 meses el ingreso de Claudia Noemí Romero, a todos los espectáculos deportivos que se desarrollen en las canchas de todo el país.

La restricción comenzó a regir desde su publicación oficial y permanecerá vigente hasta el mes de julio de 2028.

El violento episodio que terminó en sanción

La decisión del Ministerio tiene origen en un episodio ocurrido el 31 de mayo de 2026 dentro del club Asociación Nueva Alianza. De acuerdo con la información incorporada al expediente administrativo, Claudia Noemí Romero fue denunciada por Laura Riggio, quien aseguró haber sido víctima de una agresión física.

La resolución oficial sostiene que la acusada habría sujetado a la denunciante del cuello y posteriormente le habría aplicado golpes de puño en el rostro. Además, el documento indica que, tras el ataque, también se habrían producido amenazas de muerte.

La denuncia dio origen a una causa penal por los delitos de lesiones leves y amenazas, que actualmente tramita en la Fiscalía General de La Plata.

A partir de esa presentación judicial, el club solicitó formalmente la aplicación del derecho de admisión y pidió la intervención de las autoridades nacionales para impedir el ingreso de la acusada a futuros eventos deportivos.

La restricción regirá durante dos años en todo el país

La resolución del Ministerio de Seguridad dispone que Claudia Noemí Romero no podrá ingresar a ningún espectáculo deportivo organizado dentro del territorio argentino durante un plazo de 24 meses.

El Ministerio fundamentó la decisión en la normativa vigente que autoriza la adopción de restricciones administrativas frente a conductas consideradas riesgosas para la seguridad en eventos deportivos.

Entre las normas citadas figuran el Decreto 246/2017 y la Resolución 354/2017, que regulan el funcionamiento del régimen de prevención de la violencia en el deporte.

El expediente también señala que el servicio jurídico permanente del Ministerio intervino durante el procedimiento y avaló la legalidad de la medida.

En los fundamentos de la resolución, las autoridades sostuvieron que resulta necesario impedir la presencia en espectáculos deportivos de personas que puedan alterar el normal desarrollo de esas actividades o poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Cómo funciona el programa Tribuna Segura

Después de analizar la documentación reunida en el expediente, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial, concluyó que correspondía incorporar a la mujer al programa Tribuna Segura.

Ese sistema funciona desde 2016 como una herramienta de control utilizada en estadios y otros escenarios deportivos de todo el país.

Su funcionamiento se basa en la verificación digital de identidad de quienes intentan ingresar a los espectáculos, lo que permite detectar personas con restricciones administrativas o con determinados antecedentes judiciales que impiden su acceso.