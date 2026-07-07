Impactante vuelco sobre la rotonda de Avenida Alfonsín y Leloir: el auto quedó con las ruedas para arriba

Un auto quedó dado vuelta cerca del guardarraíl que divide los carriles de ambos sentidos. Trabaja la Policía en el lugar del accidente.

Un impresionante accidente de tránsito tuvo lugar en la tarde de este martes a metros de Dr. Ramón y Avenida Alfonsín, frente al híper del Alto. Un auto Fiat fue el que protagonizó un vuelco en ese sector de la ciudad, en pleno horario pico, pasadas las 19. Intervienen móviles policiales.

El tránsito se encuentra demorado en el tramo, conocido como Ruta 7 , de Neuquén en sentido a Centenario. El vehículo quedó invertido contra el guardarraíl, con las cuatro ruedas hacia arriba. Aparentemente, no habría terceros involucrados.

El conductor del vehículo permanecía sentado sobre el guardarraíl consciente y sin lesiones aparentes. Al ser consultado por LM Neuquén sobre las particularidades del accidente, no quiso dar declaraciones. Hasta el momento, no hubo información oficial respecto a las actuaciones policiales que podrían esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Choque por alcance sobre Ruta 22 en Plottier: una mujer fue hospitalizada

Una mujer resultó herida y debió ser trasladada al Hospital de Plottier luego de un choque por alcance ocurrido este jueves sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1242, en la zona del semáforo de La Dolfina. El siniestro ocurrió en sentido Senillosa-Plottier y el tránsito se vio interrumpido "momentáneamente".

De acuerdo con un comunicado de Bomberos Voluntarios de Plottier, el siniestro vial involucró a una Chevrolet Tracker y una camioneta Toyota, que colisionaron por alcance por causas que no fueron informadas.

Tras el aviso de la emergencia, al lugar acudió el móvil 15 de Bomberos Voluntarios de Plottier, cuyos integrantes trabajaron en la asistencia de las personas involucradas y en las tareas de seguridad sobre ambos vehículos.

Según precisaron desde la institución, la persona lesionada fue una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta Toyota. Debido a las lesiones sufridas, fue derivada al Hospital de Plottier para recibir atención médica.

Además de asistir a la víctima, el personal de Bomberos realizó la neutralización de ambos vehículos, una tarea habitual destinada a minimizar riesgos posteriores al impacto, como posibles pérdidas de combustible o inconvenientes derivados del siniestro.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de salud de la mujer trasladada, mientras que tampoco se informaron otros heridos como consecuencia de la colisión. El hecho quedó registrado sobre uno de los sectores de mayor circulación de la Ruta Nacional 22, en el acceso a Plottier.