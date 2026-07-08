De Jujuy a Centenario: cómo fue el millonario robo de mercadería

Por la causa se detuvo a una mujer en el barrio Trahun Hue, que realizó la compra de los artículos para su venta. Los elementos fueron restituidos a su dueña.

Una denuncia por una presunta estafa radicada en la provincia de Jujuy , derivó en un allanamiento realizado en la ciudad de Centenario , donde la Policía del Neuquén secuestró una importante cantidad de mercadería y demoró a una mujer que quedó vinculada a la investigación.

El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio Trahun Hue , luego de una denuncia radicada por una mujer jujeña. La damnificada explicó que recibió un pedido de mercadería proveniente de una clienta de Centenario, la venta se concretó, pero la mujer nunca recibió el dinero, eso provocó que la vendedora radique una denuncia por estafa en la provincia del norte argentino.

El allanamiento fue ordenado por la Justicia con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y ejecutada por efectivos de la Comisaría Segunda de Neuquén junto con personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este . Según informó el comunicado de prensa de la Policía del Neuquén , la causa se originó por una presunta defraudación en el contexto de una transacción comercial de mercadería.

La mujer realizó el pedido de mercadería pero nunca lo pagó

La comisaria Norma Binet en diálogo con Radio 7 explicó: “Recibimos una denuncia proveniente de Jujuy, si bien la mujer radió la denuncia en su provincia, después se traslado hasta nuestra ciudad para radicar la denuncia por estafa por la venta de mercadería. La mujer no es de acá, vino exclusivamente por esta cuestión particular”.

Durante el allanamiento, los investigadores acudieron a una vivienda de Trahun Hue y recuperaron una gran cantidad de elementos que estarían relacionados con la maniobra denunciada. Entre los bienes secuestrados había vajilla, cubiertos, termos, artículos térmicos, productos de blanquería, electrodomésticos, teléfonos celulares y documentación vinculada a envíos de mercadería.

Los agentes secuestraron diversos elementos como electrodomésticos, sábanas, vajilla, termos y mates.

La investigación determinó que la mercadería por un monto total de 1.600.000 pesos había sido comprada por una mujer de Centenario a una vendedora mayorista de Jujuy. Sin embargo, el dinero correspondiente a la transacción no llegó a las cuentas bancarias de la mujer. Por esta razón, la Fiscalía de Delitos Económicos ordenó el allanamiento en la vivienda y donde se llevó adelante el secuestro de la mercadería presuntamente robada.

Un robo millonario de mercadería

“Encontramos gran cantidad de electrodomésticos, sábanas, toallones, todo tipo de mercadería. La mercadería se la pide a una mayorista de Jujuy, que le vende los elementos a una clienta de Centenario pero ella nunca le paga. Es decir, el monto de dinero que le tenían que depositar por esa mercadería no llegó”, indicó Binet.

En el operativo también fue demorada una mujer mayor de edad, quien quedó supeditada a la causa judicial. De acuerdo con el comunicado de prensa de la Policía del Neuquén, por disposición de la Fiscalía será notificada de la imputación correspondiente en el marco de la investigación.

El allanamiento se concretó en una vivienda del barrio Trahun Hue de Centenario.

Una mujer demorada

Además, la rapidez del procedimiento permitió que la damnificada recuperara todos los productos denunciados.

“En este caso particular fue una cuestión de rapidez, porque pudimos establecer y restituir los elementos en tiempo récord. Esta denuncia la presentó el jueves, el viernes se estaba allanando y el día sábado ya tenía los elementos en su poder nuevamente”, agregó Binet.

Finalizadas las actuaciones, la Justicia dispuso la restitución de todos los bienes recuperados a la denunciante, al considerar que correspondían a la mercadería reclamada en la causa.

Desde la fuerza provincial destacaron el trabajo de investigación permitió seguir el rastro de los elementos denunciados hasta un domicilio de Centenario, donde finalmente se concretó el allanamiento. Por su parte, Centenario Digital señaló que el procedimiento fue consecuencia directa de la denuncia presentada en Jujuy y que la mujer involucrada continuará a disposición de la Justicia mientras avanzaba la causa.