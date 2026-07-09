Tedeum del 9 de Julio: García Cuerva citó a Messi para pedir la unidad del país y "seguir con la camiseta puesta"

El arzobispo de Buenos Aires cerró su homilía del 9 de Julio con una frase del capitán de la Selección. Reclamó terminar con el individualismo, la corrupción y el ajuste en discapacidad.

Milei llegó a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia.

Tras la vigilia en Tucumán con gobernadores aliados, el Presidente Javier Milei está presente en el Tedeum por el 9 de Julio junto a su Gabinete.

La ceremonia repite una postal similar a la del 25 de mayo pasado, con una caminata del Presidente y sus ministros desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana.

Junto al Presidente llegaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el canciller, Pablo Quirno ; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; el ministro de Salud, Mario Lugones ; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández ; y el vocero presidencial, Adrián Ravier .

Milei llegó a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia y fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien preside la ceremonia religiosa por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Del oficio religioso participan además funcionarios nacionales, legisladores y otras autoridades invitadas.

"Pidamos a Dios que nos independice del individualismo, de la mezquindad política"

El arzobispo afirmó que “los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia”, al sostener que “robaron sueños a los jóvenes, posibilidades de progreso a las familias trabajadoras y dignidad a los más frágiles”.

Y cuestionó las “discusiones eternas y alejadas de la realidad” de la dirigencia, y citó al papa León XIV: “Antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad”.

"En este día pidamos a Dios que nos independice del individualismo, de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren, de la mezquindad política, de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo para los demás", destacó García Cueva.

Asimismo, convocó a que “este 9 de Julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo”, y pidió “construir puentes donde algunos quieren levantar muros”.

Y pidió “gestos concretos de cercanía y de acogida con los heridos de la vida, escuchando su clamor”, al remarcar que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

La Iglesia pidió “seguir con la camiseta puesta”

Por último, hizo uso de una metáfora futbolística y recordó el espíritu de unidad que trasmite la Selección Argentina en el marco del Mundial 2026 que se disputa.

“Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo”, dijo.

En este sentido, pidió “seguir con la camiseta puesta” y citó una publicación de Lionel Messi en redes sociales: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos. ¡Lo logramos!”.