Por mensaje de WhatsApp: el relato de uno de los trabajadores despedidos durante el partido de Argentina

La empresa despidió a más de 30 trabajadores, minutos después que los dejaran retirarse para ver el partido de Argentina ante Egipto.

Una terrible noticia recibió un grupo de trabajadores de una conocida empresa, durante el partido de la Selección Argentina ante Egipto . Tras llegar a un acuerdo para retirarse antes de horario para poder ver el enfrentamiento por los octavos de final del Mundial 2026, les informaron que debían pasar por el correo por sus telegramas de despido . Uno de los empleados contó cómo fueron los momentos en que se enteraron que los habían echado.

Se trata de 36 operarios de la empresa Metalfor, ubicada en Noetinger, Córdoba, quienes recibieron este martes los telegramas de desvinculación mientras seguía por televisión el partido de la Selección argentina frente a Egipto.

Fausto Barbero, un empleado con 21 años de antigüedad, declaró en diálogo con Mitre Córdoba que "a las 12:30 empezaron a llegar mensajes solicitando que fuéramos al correo a retirar el telegrama de despido".

La situación de la empresa es complicada, ya que una semana atrás abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso del pago de sueldos con sus 600 trabajadores directos. Según los testimonios de los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo.

En diálogo con Infobae en Vivo otro de los trabajadores, Santiago Luna, relató cómo se vivieron esas horas desde adentro de la fábrica y detalló los indicios que se venía anticipando el desenlace desde hacía meses. "Nos enteramos por mensajes de una empleada del correo que debíamos retirar telegramas. Nadie en la empresa nos dio la cara", explicó

Consultado sobre los motivos que la empresa dio a los empleados, Luna fue tajante: "Con los que hablamos, nadie sabe nada". Y agregó que, entre los propios trabajadores, existe la sospecha de que la información se maneja de manera reservada: "Es raro. O nadie quiere hablar o nadie sabe".

Respecto a lo ocurrido el martes al mediodía, Luna dijo que algunos de sus compañeros recibieron un mensaje de WhatsApp de parte de una empleada del correo, que les pedía que se acercaran a la sucursal. Al llegar, se encontraron con las cartas documento de despido. "Esas mismas cuatro personas empezaron a avisar a los demás compañeros para que también fueran al correo", contó en referencia a cómo se fue extendiendo el aviso entre el resto del personal.

La crisis que atravesaba la empresa: deudas millonarias y cheques rechazados

Metalfor es una de las principales productoras argentinas de maquinaria agrícola, líder en el segmento de pulverizadoras autopropulsadas con base en Marcos Juárez.

Por el momento, no brindaron mayores detalles de los recientes despidos. Aún así, se conoció que atraviesan una crisis de liquidez. Según los datos del Banco Central, mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. La deuda en Situación 2 a 4 (con seguimiento especial hasta con alto riesgo de insolvencia) ronda los $22.000 millones. Tiene 558 cheques rechazados por $5348 millones; pagó 11% de ese total.

La situación financiera de la empresa no es una sorpresa para los trabajadores, sino que es un proceso que comenzó a inicios del 2025. Tras un 2024 de ventas récord, la firma comenzó a fragmentar los pagos de salarios. "Nos empezaron a pagar en cuotas de 50.000 pesos cada dos o tres días. Hoy nos deben el 60% de mayo, todo junio y los días trabajados de julio", detalló Luna.

Los echaron en pleno partido de Argentina: los dejaron salir temprano y después le enviaron los telegramas.

Además de la situación salarial, la empresa había trasladado piezas y maquinarias desde Noetinger hacia sus otras dos plantas en Marcos Juárez. "No tenemos vendas en los ojos: se dan cuenta de que la empresa está mal y sentimos que se quieren desligar de lo que es Metalfor en este pueblo", advirtió el trabajador al remarcar el impacto que esto tiene en una localidad de apenas 6.000 habitantes.

Por otro lado, habló de un incumpliento con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que, bajo el marco del sistema preventivo de crisis, prohibía explícitamente las suspensiones y los despidos mientras estuviera vigente."No cumplieron, despidieron 36 personas sin previo aviso en plena feria judicial", afirmó.

Para Luna, la secuencia de hechos no fue casual. "Ya esto lo han estado pensando. Hay muchas cosas raras y prácticamente estamos solos", sostuvo.

Ante la falta de respuestas por parte de la empresa, los damnificados buscan que el conflicto escale a nivel gubernamental. La prioridad del grupo es que el Ministerio de Trabajo de Córdoba tome cartas en el asunto de manera urgente para garantizar que se cumplan las leyes laborales vigentes.