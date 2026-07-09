Mundial 2026: quién es Murat Yakin, el insólito entrenador de Suiza que enfrenta a Argentina

Tiene una fábrica de colchones, un hándicap de golf envidiable y hasta fue estafado por un ex Hells Angels. Su historia.

Murat Yakin acaba de escribir una página que el fútbol suizo no lograba completar en 72 años. Tras eliminar a Colombia por penales, el entrenador llevó a Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 por primera vez desde 1954, con Argentina como próximo rival este sábado. Pero su historia va mucho más allá del rectángulo de juego.

Nacido el 15 de septiembre de 1974 en Basilea, Yakin es hijo de una inmigrante turca y creció junto a su hermano Hakan Yakin , también futbolista profesional. Ambos se formaron en la academia del Concordia Basel antes de dar el salto a clubes importantes del país.

Como defensor central, Yakin construyó una carrera sólida en el fútbol suizo. Ganó dos títulos con el Grasshopper, pasó por Alemania y Turquía sin asentarse, y encontró su mejor versión de vuelta en el FC Basel, donde fue capitán y elegido mejor jugador de la Superliga en 2002. Con la selección, debutó en 1994 y jugó la Eurocopa 2004, sumando 49 partidos internacionales.

Su vida fuera del fútbol

Fuera de la cancha, el entrenador suizo tiene otras dos grandes pasiones: el golf y los relojes. Lleva más de 30 años ligado al primero y en 2022 bajó su hándicap a 9,9, una marca superior a la de varios de sus propios jugadores, como Gregor Kobel y Rubén Vargas. Ese mismo año participó en el ProAm del Omega European Masters, donde superó en distancia a un golfista profesional.

Yakin también es socio de una empresa dedicada a la fabricación y venta de colchones tipo boxspring, un modelo que se distribuye comprimido en caja para abaratar el transporte. Según contó, probó el producto en persona durante unas vacaciones familiares en Turquía y quedó convencido de sus beneficios.

Uno de los episodios más recordados de su carrera como entrenador ocurrió en 2021, cuando un resultado favorable de Irlanda del Norte ayudó a Suiza a clasificar a Qatar 2022. Yakin respondió enviando más de nueve kilos de chocolate suizo a la federación norirlandesa como agradecimiento, en un gesto que se viralizó en las redes.

El festejo suizo en los penales frente a Colombia.

El nombre de Yakin también apareció en la Justicia suiza. En 2024, el entrenador declaró en un juicio contra un ex miembro de los Hells Angels que lo estafó con seis relojes de su colección personal, entregados en 2020 para su reventa. Nunca recuperó ni los objetos ni el dinero. "Si lo hubiera sabido, no habría hecho esto", admitió sobre el episodio.

Picó la previa

De cara al cruce ante Argentina, Yakin ya dejó un mensaje desafiante sobre el equipo de Lionel Scaloni, al que calificó de "vulnerable" tras sus últimas actuaciones. El técnico suizo buscará ahora llevar a su selección a la que sería la mejor actuación de la historia del fútbol helvético en los Mundiales.

El partido entre Argentina y Suiza se disputará este sábado a las 22 horas en el estadio de Kansas City, con un lugar en semifinales en juego para ambas selecciones.