Mundial 2026: Argentina se entrenó pensando en Suiza, con una buena noticia para Lionel Scaloni

Un defensor terminó con un calambre tras la remontada ante Egipto, pero no representa riesgo y sería titular en los cuartos de final del sábado.

La Selección Argentina recibió una buena noticia a horas de los cuartos de final del Mundial 2026 . Cristian "Cuti" Romero , que terminó el partido ante Egipto con molestias físicas, solo sufrió un calambre en el gemelo izquierdo y no corre riesgo de perderse el cruce ante Suiza.

El defensor cordobés encendió una breve alarma tras la histórica remontada de Argentina, que pasó de perder 2-0 a ganar 3-2 con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. El central, autor del primer tanto albiceleste de cabeza, terminó el encuentro con la pierna cargada, aunque los estudios posteriores confirmaron que no hay lesión de gravedad.

El zaguero de 28 años sería titular este sábado cuando la Albiceleste enfrente a Suiza por un lugar en semifinales. Todavía restan los entrenamientos de recuperación y trabajo táctico previos al partido, por lo que la confirmación definitiva llegará recién en las próximas jornadas.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni planificó la semana con un criterio de cuidado físico: este miércoles el plantel realizó una práctica enfocada en la recuperación de los futbolistas que sumaron más minutos frente a los egipcios. El jueves será el turno de los trabajos tácticos para terminar de definir el equipo titular, mientras que el viernes el propio Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa antes del choque.

Lo que viene

No se esperan modificaciones importantes en el once que jugó ante Egipto, aunque el buen rendimiento de los suplentes que ingresaron en el complemento —como Lautaro Martínez y Nicolás González— abren algunas dudas en la cabeza del entrenador.

Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el estadio de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. Será el octavo cruce histórico entre ambas selecciones y el tercero en una Copa del Mundo, con dos antecedentes previos —en 1966 y 2014— que terminaron con triunfos argentinos.

El equipo de Scaloni, defensor del título conseguido en Qatar 2022, buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo, mientras que Suiza intentará romper por primera vez en su historia la barrera de los cuartos de final.