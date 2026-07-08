Alerta en Brasil por el posible retiro de Neymar del fútbol

El delantero brasileño que se metió al Mundial 2026 por la ventana sufrió un duro golpe tras la caída ante Brasil en octavos de final.

Neymar atraviesa horas de fuerte incertidumbre después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 . Tras la derrota frente a Noruega en octavos de final, el delantero viajó a Florida para descansar junto a su familia y analizar qué hará con su futuro, en medio de versiones que no descartan un posible retiro del fútbol profesional.

La actuación de Brasil en la Copa del Mundo dejó un golpe profundo. La Verdeamarela volvió a quedar afuera antes de las instancias decisivas y la caída ante Noruega marcó un nuevo fracaso mundialista para una selección que había llegado con expectativas altas. En ese contexto, Neymar terminó el partido visiblemente afectado y dejó señales de que su etapa con el seleccionado brasileño podría haber llegado a su fin.

El desgaste también aparece como un factor central en la situación del atacante. Desde su entorno aseguran que ya antes del Mundial lo notaban cansado del ambiente y golpeado por su relación con la prensa. El futbolista siente que, después de 15 años con la camiseta de Brasil , no recibió el reconocimiento que esperaba, y la eliminación terminó de profundizar esas dudas.

En cuanto a su futuro inmediato, Neymar todavía tiene contrato con Santos hasta diciembre. La alternativa más probable sería que regrese al club para completar el vínculo, aunque desde su círculo íntimo remarcan que esa decisión no está completamente definida. Entre las opciones también aparecen una transferencia a un destino con menor presión o directamente colgar los botines.

El mensaje de su padre, Neymar da Silva Santos, alimentó el debate sobre su continuidad. En redes sociales, le dejó una petición pública: "quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol".

También se expresó Cris Guedes, uno de sus mejores amigos, con una publicación que dejó abierta la incógnita sobre una posible despedida: "Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido".

Neymar insinuó su retiro de la Selección de Brasil

El delantero Neymar insinuó su retiro de la selección de Brasil tras la derrota frente a Noruega y la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.

Visiblemente emocionado, el delantero de Santos confirmó su decisión en la zona mixta del Estadio Nueva Jersey, el mismo escenario donde debutó con la camiseta de la Canarinha el 10 de agosto de 2010, en un amistoso ante Estados Unidos en el que también convirtió. “Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá”, expresó muy emocionado el astro brasileño.

El atacante puso fin a una trayectoria de casi 16 años con la selección brasileña, en la que disputó 130 partidos, marcó 79 goles —33 de ellos en encuentros oficiales— y repartió 59 asistencias.

Además, Neymar jugó cuatro Copas del Mundo, alcanzando una semifinal, dos cuartos de final y los octavos en su última participación, aunque nunca pudo conquistar el título que siempre persiguió.