Palmada para Neymar y dardo para Brasil: la contundente frase de Paredes por la eliminación del mundial 2026

A horas del inicio de los octavos de final de Argentina-Egipto, el mediocampista que será titular en los octavos de final se refirió la eliminación de la canarinha.

Noruega dio un golpe tremendo sobre la mesa y sacó a Brasil del Mundial 2026 , un seleccionado que era candidata a llegar ,mínimamente, a las últimas instancias por su nombre más allá de que su rendimiento actual no es el mejor. Esta eliminación marcó una antes y después en la historia: fue el punto final para su ídolo Neymar Jr que anunció su retiro de la canarinha , luego de mostrarse más que emocionado cuando el árbitro del encuentro marcó el final del partido.

A horas de un duelo picante entre Argentina - Egipto , Leandro Paredes , quien será titular por decisión de Lionel Scaloni, habló sobre la eliminación del seleccionado. Un mensaje de apoyo para el referente y un dardo para la Selección brasileña.

Este lunes, el mediocampista se abrió a la prensa y lanzó un mensaje especial: apoyó a Ney tras verlo triste por la derrota, pero hizo la salvedad del seleccionado que tiene una importante historia en la cita ecuménica. ”Más allá de ser Brasil, tengo un cariño muy grande por Ney y duele verlo así. Le deseo siempre lo mejor”, alcanzó a soltar Paredes cuando le preguntaron por la eliminación.

"Duele verlo así. Como amigo, más allá de que sea de Brasil, tengo un cariño muy grande por él"



Leandro Paredes en exclusiva con @gregorossello tras la eliminación de Brasil y el retiro de Neymar de la Selección #MundialXTelefe pic.twitter.com/eSXZ8Yf0HJ — telefe (@telefe) July 6, 2026

Otras frases de Paredes

"Todas las selecciones son muy competitivas. Cualquiera le puede ganar a cualquiera".

"Somos conscientes que todas las selecciones son muy competitivas y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partidos fáciles"

"Mañana (este martes) intentaremos dar la versión que queremos. Cabo Verde ya quedó atrás, pensamos en el partido de mañana que sabemos que no va a ser cómodo".

"Uno siempre trabaja y entrena para ser titular. Estoy a disposición del entrenador"

"Nosotros siempre queremos dar nuestra mejor versión, pero hay partidos en los que no siempre se puede jugar bien, a veces toca sufrir. El otro día sufrimos, pero ganar así también es importante".

“Que sigamos haciendo nuestro juego y que hasta el final dejemos la imagen de que queremos siempre lo mismo”

"HACE RUIDO VER AFUERA A BRASIL, PERO NO HAY PARTIDOS FÁCILES"



Leandro Paredes habló antes del entrenamiento de la Selección Argentina y se refirió a la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial 2026. pic.twitter.com/vNmq1vxb6K — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta por los octavos de final

La Selección Argentina juega este martes uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026: desde las 13 enfrenta a Egipto en el estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por los octavos de final. El ganador se meterá entre los ocho mejores del torneo.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en tiempo suplementario, una clasificación sufrida que dejó más dudas que certezas. La Albiceleste dominó la pelota pero le costó generar peligro, y el cuerpo técnico trabajó en estos días para recuperar frescura y ajustar detalles tácticos.

Enfrente estará un rival que atraviesa un momento histórico. Egipto se metió entre los 16 mejores por primera vez en su historia tras vencer a Australia por penales (4-2), luego de igualar 1-1. Los Faraones habían terminado segundos de un grupo exigente, que compartieron con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

La gran figura egipcia es Mohamed Salah, aunque llega con lo justo: el capitán sufrió una molestia en los isquiotibiales ante Irán y su rendimiento físico es una de las incógnitas del partido. La previa, además, se calentó desde el lado africano: Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, lanzó: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis".

Argentina vs Egipto: formaciones, árbitro y TV

Scaloni analiza cambios respecto del once que sufrió ante Cabo Verde. La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del otro lado, el entrenador Hossam Hassan no dio pistas del equipo titular y la principal duda pasa por el estado físico de Salah.

El árbitro principal será el francés François Letexier, acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro.

La transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium.

Cómo sigue el cuadro

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Colombia-Suiza, el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City. En la continuidad del cuadro, de cara a una hipotética semifinal, están Inglaterra y Noruega.