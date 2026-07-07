El categórico mensaje del presidente de la FIFA por los dichos racistas de una senadora paraguaya contra Mbappé

Gianni Infantino, máximo mandatario de la Federación, lanzó un contundente mensaje en las redes sociales condenando los dichos de la paraguaya Celeste Amarilla. Qué dijo.

Más allá de las repercusiones que tuvo el duelo entre Francia y Paraguay en materia futbolística, en las últimas horas se desató un escándalo por dichos racistas que tuvo la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el líder del seleccionado europeo Kylian Mbappé a través de sus redes sociales. Luego de esa situación, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y el propio jugador lanzaron distintos comunicados condenando los dichos polémicos.

Sumado a ello, la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino , lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales oficiales en la misma postura que el jugador y la Federación. Un mensaje contundente con el peso correspondiente por ser el líder de FIFA, el ente que organiza el fútbol a nivel mundial.

En su escrito, Infantino fue categórico: “Condeno de manera inequívoca los comentarios racistas dirigidos a Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla . Todo el mundo del fútbol y la sociedad están en solidaridad con el capitán de Francia : necesitamos luchar contra el racismo y derrotarlo todos juntos".

El duro comunicado de la Federación Francesa de Fútbol

"COMUNICADO DE LA FFF: Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales", escribió la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Para cerrar, explicó: "La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado".

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Mbappé cruzó a una senadora paraguaya que lo insultó en las redes

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, escribió la senadora Celeste Amarilla en su perfil de X, desatando un escándalo gigante.

Además, después citó un twit y agregó: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill. Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

Después vino la inesperada respuesta de Mbappé, quien la cruzó en la misma red social y afirmó que los comentarios son de una mujer “despreciable e indigna de su cargo”.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, argumentó el jugador.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Por su parte, la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, calificó los dichos como “indignos” e “inaceptables”, especialmente por tratarse de una representante política. “Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio”, sostuvo. Y agregó: “Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Desde Paraguay afirman que no es la primera vez que la senadora Amarilla tiene este tipo de expresiones.

Una vez más, el caso puso sobre la mesa la discusión acerca de la influencia de los mensajes políticos en redes sociales y la exigibilidad de los funcionarios electos. La parlamentaria paraguaya Amarilla, habitual comentarista en los debates públicos del país, ha construido su imagen a partir de un estilo beligerante y una constante exposición a la controversia, alimentada en gran medida por sus propias declaraciones.