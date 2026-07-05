Escándalo Mundial: la FIFA revirtió una roja para un goleador y podrá jugar los octavos de final

La controvertida decisión beneficia a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo: lo festejó hasta Donald Trump.

La FIFA anuló la suspensión de Folarin Balogun y el delantero de Estados Unidos quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final ante Bélgica en el Mundial 2026 . La decisión fue confirmada por el Comité Disciplinario, que dejó sin efecto la sanción tras la tarjeta roja que el atacante había recibido frente a Bosnia y Herzegovina en la fase anterior.

La expulsión del artillero se había producido a los 60 minutos del encuentro por una infracción sobre el defensor Tarik Muharemovi, lo que inicialmente derivó en una suspensión automática de un partido. Sin embargo, el ente rector del fútbol aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario y decidió suspender la ejecución del castigo por un período de prueba de un año.

Qué dio Donald Trump sobre la polémica decisión de la FIFA

La resolución generó impacto inmediato dentro y fuera del fútbol. El presidente norteamericano Donald Trump celebró la medida en redes sociales. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió en un mensaje publicado en Truth Social que rápidamente se viralizó.

El entrenador Mauricio Pochettino había cuestionado la expulsión tras el partido. “Para mí nunca fue roja. No hubo intención”, indicó en referencia a la acción que dejó al delantero momentáneamente fuera de competencia. La decisión final terminó por devolverle una pieza clave de cara al duelo ante el cuadro comandado por Rudi García.

Balogun, de 25 años y jugador del Monaco, es uno de los principales referentes ofensivos del equipo norteamericano en este Mundial. Hasta el momento suma tres goles en cuatro partidos y su presencia resulta determinante en el esquema del estratega rosarino para el tramo decisivo del torneo.

Cómo hizo la FIFA para explicar la anulación de la sanción

El Comité Disciplinario aclaró que la tarjeta roja no fue anulada ni tampoco se aceptó una apelación formal, ya que esa vía no está contemplada en el reglamento del certamen. En cambio, se utilizó la figura de la suspensión condicional, un mecanismo excepcional previsto en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA.

El caso genera un precedente llamativo en la Copa del Mundo, ya que un futbolista expulsado con roja directa podrá disputar un partido clave sin cumplir la sanción inmediata. La medida establece que, si el jugador reincide dentro del período de prueba, la suspensión se hará efectiva junto con cualquier otra sanción adicional.

En el entorno del seleccionado estadounidense, la noticia fue recibida con sorpresa y alivio. Jugadores como Chris Richards admitieron que al principio pensaron que se trataba de una información falsa, hasta que la confirmación oficial se difundió en el plantel durante la concentración.

HABILITADO: ¡SANCIÓN LEVANTADA PARA BALOGUN!



El Comité Disciplinario de la FIFA suspendió la tarjeta roja que el delantero de Estados Unidos había recibido durante el duelo de 16avos ante Bosnia



De esta manera, el goleador del equipo de Pochettino en esta Copa del… pic.twitter.com/M0Wu58RTFu — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Con Balogun nuevamente disponible, Estados Unidos recupera a su principal carta ofensiva en la antesala de un cruce determinante frente a Bélgica. El encuentro, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se jugará con el delantero en condiciones de ser titular tras la controvertida decisión que generó un fuerte repudio.