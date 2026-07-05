Deportivo Rincón volvió a perder de visitante y quedó último

El León sigue sin ganar fuera de casa en esta temporada y cayó por la mínima con San Martín de Mendoza.

Los números de Deportivo Rincón jugando como visitante son tan llamativos como alarmantes. Lleva 23 partidos sin ganar fuera de casa por el Federal A, con la última derrota de este domingo ante San Martín de Mendoza , por la fecha 16 de la etapa regular en la zona 3.

Un gol de Felipe Rivarola en el final del primer tiempo fue decisivo para que el chacarero saliera del último puesto y lograra un triunfo muy necesario para tomar aire.

El partido entre dos equipos que no están teniendo un buen año, no tuvo muchas luces y Rincón fue más de lo mismo . El cambio de técnico y la llegada de Germán Noce aún no se plasman en juego y resultados.

En este contexto, hasta los 15' del complemento, el León mostró poco y nada.

Deportivo Rincón formó con Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco; Juan Achetoni, Facundo Miguel, Rodrigo Montes y Ezequiel Ávila; Cristian Estigarribia.

En el complemento entraron Cristian Correa, Jorge Rossi, Matías Domínguez y el nuevo refuerzo Laureano Puñet.

Recién con los cambios hubo alguna mejora y en el último cuarto de hora estuvo cerca de empatarlo. Matías Domínguez y Jorge Rossi tuvieron las chances más claras, pero les faltó contundencia en la puntada final.

Es la tercera derrota consecutiva para el León en este certamen, donde comparte el último lugar de la zona 3 con Juventud Unida de San Luis y en la próxima fecha será local de Huracán Las Heras.

El sábado, Huracán Las Heras había ganado 2 a 0 en un partido donde tuvo dos penales a favor. El primero lo falló Joel Lucero en el inicio del partido y el segundo lo transformó en gol Juan Francisco Bonet sobre los 20' del complemento.

El propio Bonet cerró la cuenta con su doblete a los 33' para los locales.

FADEP de Mendoza dio el golpe de la fecha, al superar 3 a 1 a Atenas en Río Cuarto. Lautaro Taboada abrió la cuenta para la visita a los 3', pero Mauricio "Totono" Mansilla lo empató rápido.

Pasando los 30', Enzo Kalinski sacó su chapa de campeón de América con San Lorenzo en 2014 y puso el segundo, mientras que Matías Persia estampó el 3-1 antes del descanso.

Atenas tuvo todo el segundo tiempo para cambiar el resultado pero no lo logró y por eso Cipo sigue como único líder. El 2 a 2 dejó sabor amargo en La Visera porque el equipo rionegrino tiene fecha libre en la última, pero por ahora está en lo más alto de la zona 3.

A la próxima fase pasan los primeros cuatro y el mejor quinto de las zonas de 9 equipos. El resto van a la Reválida.