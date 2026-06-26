Deportivo Rincón necesita volver a la victoria en casa: horario y cómo llega

Tras la derrota sobre la hora ante Cipo, el León será local de Atenas de Río Cuarto buscando seguir en zona de clasificación.

Deportivo Rincón vuelve a jugar en casa este sábado, luego de la derrota en La Visera de Cemento. Germán Noce tendrá su primer partido dirigiendo de local ante Atenas de Río Cuarto , en busca de una victoria para seguir en la zona de clasificación del grupo 3 del Federal A. Los cordobeses llegan tras un empate ante Costa Brava y se ubican en el lote de punta.

A partir de las 15:30, Fernando Omar Marcos pitará el inicio del duelo en el Elías Moisés Gómez. El bahiense tendrá la asistencia de Emiliano Bustos y Danilo Viola. Rodrigo Moreno será el cuarto árbitro.

El León aún permanece en la cuarta ubicación de la zona con 16 puntos, pese a la derrota 2 a 1 ante el Albinegro. Una serie de resultados lo dejaron en el último escalón del grupo de los que hoy irían a la Fase Campeonato. La última vez que fue local, el León venció 2 a 1 a Juventud Unida.

tabla cipo puntero

Luego de debutar el fin de semana pasado al frente del plantel, para Noce será su primer duelo en condición de local al mando del equipo. En Rincón de los Sauces, el representante neuquino tiene la balanza a su favor con cuatro victorias, una derrota y un empate.

Atenas marcha tercero con 18 puntos por detrás de Cipolletti y Argentino de Monte Maíz. Al igual que el León, el último fin de semana no pudo ganar, pero el punto le permitió en el podio.

El conjunto de Gastón Leva, en condición de visitante, sufrió cuatro derrotas, logró un empate y dos victorias. El último partido fuera de casa fue en la fecha 13, dónde cayó 1 a 0 en Las Heras frente a Huracán.

En la primera vuelta de la fase regular, en Rio Cuarto y por la jornada 6, fue victoria de Atenas por 3 a 1. Allí Ezequiel Ávila adelantó al Depo, pero en el complemento Rafael Ríos y Alejo Mainero por duplicado sellaron el triunfo.

El partido contará con la habitual transmisión radial de La Primera AM550 junto a sus repetidoras.

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El resto de la fecha

Cipo disputará el primer partido de la fecha cuando el sábado a las 11:30 visitando a FADEP de Mendoza, en la ciudad de Russell, ubicada 20 kilómetros de la capital provincial. Cuando se vieron las caras en La Visera, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez se impuso 2 a 1. José Díaz será el árbitro.

Desde las 15:30, Argentino de Monte Maíz y Juventud Unida Universitario de San Luis se verán las caras con el arbitraje de Nelson Bejas.

El otro partido de la zona 3 será el domingo, cuando Costa Brava reciba a San Martín de Mendoza, desde las 15:30, con Maximiliano Manduca como juez principal.