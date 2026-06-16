Arrancó la era Germán Noce en Deportivo Rincón: "Vengo con una ilusión terrible"

El León está en puestos de clasificación después de la victoria del domingo y ya tiene al frente a su nuevo DT.

Luego de un resultado positivo por los tres puntos y por la forma de la victoria, Deportivo Rincón vive una semana muy importante para su tercer temporada seguida del Federal A . Tras darle vuelta el partido a Juventud Unida Universitario de San Luis, el León ya tiene a su nuevo entrenador en el cargo.

El lunes comenzó el ciclo de Germán Noce, que asumió como técnico luego del interinato de Alfredo Tizza, que duró dos partidos.

En la previa al partido del próximo domingo frente a Cipo en La Visera , Noce ya encabezó las primeras prácticas del plantel.

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Qué dijo el flamante técnico de Rincón

Luego de la salida de Pablo Castro, por decisión de la dirigencia, y los dos partidos dirigidos por Tizza, el nuevo técnico del León realizó sus primeras declaraciones en este nuevo desafío: “Vengo con una ilusión terrible por este proyecto. Estuve estudiando, viendo y recabando información de varios lados, y creo que el club tiene todo como para seguir creciendo”.

El entrenador destacó el crecimiento institucional de los últimos años y su compromiso personal con el proceso: “Es un club que ha crecido mucho en los últimos años y vengo a aportar mi granito de arena por el bien del club”.

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Además, hizo referencia a las dificultades logísticas del torneo, aunque se mostró confiado en el trabajo del grupo. “Sabemos que estamos muy alejados de todo, pero vengo con la certeza de que con trabajo, humildad y preparación vamos a poder lograr cosas. Es un torneo muy difícil, con muchos partidos, muchos viajes y equipos en todo el país que buscan lo mismo que nosotros”, declaró.

Noce también valoró el plantel y el recibimiento en la institución. “Rincón tiene muchas oportunidades para crecer porque hay material y un gran grupo humano. La gente del club nos recibió de excelente manera, y eso contagia ese sentido de pertenencia y las ganas de crecer”, agregó.

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El representante neuquino está en puestos de clasificación, pero en la zona 3 está todo muy apretado, por lo que la próxima fecha es muy importante.

Finalmente, el técnico dejó en claro el objetivo de su ciclo: “Venimos a ponernos la camiseta de Deportivo y entregarnos al máximo por este club. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad”.

tabla adl zona 4 posiciones cipo rincón 16 de junio

La dirigencia apostó por un técnico con experiencia en la categoría y con un amplio recorrido en el fútbol argentino. Antes de asumir en el León del norte neuquino, Noce dirigió a Juventud Antoniana de Salta, donde estuvo al frente de 34 encuentros oficiales, con un saldo de 12 victorias, 10 empates y 12 derrotas. En el actual Federal A registró tres triunfos, un empate y tres caídas antes de finalizar su ciclo en el conjunto salteño.

Sin embargo, gran parte de su trayectoria se construyó como ayudante de campo. Durante años integró el cuerpo técnico de José María "Chaucha" Bianco, participando de distintos proyectos en el ascenso argentino y formando parte de campañas históricas. Entre ellas se destacan los ascensos logrados con Guaraní Antonio Franco y Agropecuario de Carlos Casares a la Primera B Nacional.

Además, trabajó en instituciones como Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Mendoza, Chacarita Juniors, Temperley, San Telmo, Douglas Haig y Arsenal de Sarandí, acumulando experiencia en diferentes categorías del fútbol nacional.

Ahora tendrá el desafío de plasmar toda esa trayectoria en un Deportivo Rincón que atraviesa un momento expectante en la fase de grupos. El triunfo por 2 a 1 sobre Juventud Unida le permitió al León escalar hasta la cuarta posición de la tabla con 16 puntos, ocupando el último lugar de clasificación a la siguiente instancia hasta el momento. Los neuquinos quedaron un punto por debajo de Cipolletti, tercero con 17 unidades.