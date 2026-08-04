Tensión en el lago Nahuel Huapi: chocó un catamarán y nueve turistas fueron trasladados al hospital

La embarcación volvía de una excursión desde el Bosque de Arrayanes cuando sufrió un desperfecto y chocó contra unas rocas. Las personas fueron trasladadas por prevención.

Un catamarán que este lunes navegaba por el lago Nahuel Huapi sufrió un desperfecto mecánico en uno de sus motores y chocó contra unas rocas cercanas a la costa. El incidente ocurrió cuando la embarcación regresaba de una excursión desde el Bosque de los Arrayanes hacia Bahía Brava.

Según dio a conocer Diario Andino , el vehículo sufrió un desperfecto, perdió maniobrabilidad y terminó impactando contra las enormes piedras. Como consecuencia, nueve personas sufrieron lesiones leves y, por precaución, fueron trasladadas al hospital de Villa La Angostura.

Uno de los responsables de la empresa explicó que el capitán intentó llevar la embarcación hacia la costa tras detectar la falla. "El hecho ocurrió cuando el catamarán volvía desde el Bosque hacia el puerto. Apenas empezaba el regreso, el capitán se fue hacia la orilla e intentó acercarse a la costa, pero impactó contra unas piedras. Producto de eso algunas personas trastabillaron y otras se cayeron", relató José Suárez, en diálogo con Diario Andino.

Diario Andino

El casco del catamarán sufrió una abolladura por encima de la línea de flotación de la nave, por lo que el impacto no provocó mayores complicaciones. Sin embargo, tras el accidente se puso en marcha el protocolo de emergencia. Cuando el catamarán arribó al puerto ya aguardaban dos ambulancias del hospital para asistir a los turistas.

"Si bien varios de los trasladados, nueve en total, eran personas mayores, ninguna sufrió lesiones graves, solamente algunos golpes y contusiones. Por protocolo se decidió que fueran atendidos en el hospital", sostuvo el vocero de la empresa.

Y agregó: "Llegamos a tener una persona que no quería ir al hospital porque tenía un viaje de regreso a Buenos Aires, pero de todas maneras se la terminó enviando. Afortunadamente no hubo ninguna lesión y solo se trató de un hecho menor".

Por el momento, la embarcación permanecerá fuera de servicio hasta que concluyan las pericias técnicas y las actuaciones correspondientes de la autoridad marítima. "A partir de ahora la nave queda sujeta a lo que disponga Prefectura. Personal técnico proveniente de Buenos Aires realizará un control exhaustivo de los motores y, una vez finalizado, Prefectura determinará cuándo puede volver a navegar. Estimamos que la rehabilitación no demorará más de tres días", concluyó Suárez.

Julián Campos

El comunicado de la empresa

Tras el incidente, la empresa MAX2000 S.A. a cargo del Catamarán Patagonia emitió un breve comunicado donde expresó "su más sincero agradecimiento al personal directivo, médico, de enfermería y de apoyo del Hospital “Dr. Oscar Arraiz”, cuya celeridad, profesionalismo y calidad humana resultaron determinantes para la pronta atención y recuperación de los pasajeros asistidos debido al acaecimiento que sufriera la embarcación Patagonia Argentina el día 3 de agosto de 2026, en ocasión de su regreso al muelle de Bahía Brava".

"Dicho reconocimiento se hace extensivo al personal de la Prefectura Naval Argentina por su apoyo e intervención en la activación de los protocolos correspondientes a este tipo de circunstancias", concluyó el escrito.