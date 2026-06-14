Deportivo Rincón dio vuelta un partido complicado y volvió a los puestos de clasificación

El León arrancó perdiendo en casa, pero lo revirtió de la mano de Ezequiel Ávila y volvió a la victoria con su gente.

Carlos Ezequiel Ávila, el autor del doblete para la victoria de Rincón. Fotos: Agustín Cortez, prensa Rincón

La tarde no pintaba nada bien para Deportivo Rincón , pero el equipo mostró amor propio y el fútbol necesario para revertir el marcador ante Juventud Unida Universitario de San Luis. Fue 2 a 1 para el León por la fecha 13 de la zona 3 del Federal A , donde volvió a ocupar puestos de clasificación, en la antesala del comienzo del ciclo del nuevo DT Germán Noce, quien asumirá el cargo en las próximas horas.

Para su segundo partido como técnico interino, Alfredo Tizza tuvo un plantel más amplio, ya que recuperó algunos jugadores que tuvieron problemas físicos este año.

El rendimiento del equipo fue bueno, generando varias situaciones en la etapa inicial. Ariel Páez, Axel Oyola, Cristian Cangá y Cristóbal Valbuena tuvieron sus chances, pero las atajadas del arquero Julián Lucero y la falta de contundencia del local llevaron el partido sin goles al descanso.

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Rincón mantuvo su condición dominante en el complemento, pero cuando estaba buscando el ansiado gol, sufrió un golpe durísimo. A los 15', Eber Garro, con un golazo desde afuera del área, venció a Alejandro Sánchez le puso la tarde todavía más difícil al local.

Cuando todo parecía perdido y las dudas comenzaban a ser certezas negativas, apareció uno de los jugadores más regulares de la categoría y de la región en los últimos años.

Dos acciones de Ezequiel Ávila fueron determinantes para cambiar la historia. Iba media hora del segundo tiempo cuando Rodrigo Herrera peinó la pelota y por el segundo palo el zurdo la mandó a guardar con un disparo preciso.

Siete minutos más tarde, Cristian Cangá asistió a Ávila y este facturó con otro remate que se hizo imposible de frenar a Lucero y desató la alegría en el norte neuquino.

Todos los flashes fueron con el nacido en Cinco Saltos, que en diferentes posiciones y roles siempre aporta lo suyo con una virtud que no muchos tienen: la regularidad.

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En la tarde del domingo, le sumó dos goles a las condiciones ya sabidas y el pitazo final de Pablo Núñez sentenció la tarde en el estadio Elías Moisés Gómez.

Además de volver a la victoria, el León se metió nuevamente en los puestos de clasificación de la zona 3, detrás de Argentino de Monte Maíz, Cipolletti y Atenas de Río Cuarto. Si bien tiene los mismos puntos que Huracán Las Heras (16), el León cuenta con mejor diferencia de gol.

La semana que viene, el equipo neuquino tendrá un duelo directo que puede ser clave para sus aspiraciones. Visitará a Cipo en La Visera.

Será el debut de Germán Noce como DT de Deportivo Rincón, puesto que empezará a ocupar desde este lunes.