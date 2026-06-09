Deportivo Rincón confirmó nuevo DT para lo que viene en el Federal A

La directiva del León informó al entrenador que llega luego del interinato de Alfredo Tizza.

Son semanas movidas para Deportivo Rincón en su tercera temporada en el Federal A . Luego de la derrota en condición de visitante frente a Argentino de Monte Maíz , por la fecha 12 de la zona 3, la directiva avisó la finalización del breve interinato de Alfredo Tizza y la llegada de un nuevo entrenador.

Se trata de Germán Noce , quien dejó hace algunos días el cargo en Juventud Antoniana de Salta, perteneciente a la zona 2 de la misma categoría.

El club neuquino dio precisiones a través de sus redes sociales, mencionando el nombre del nuevo DT y algunos detalles más.

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"Club Deportivo Rincón informa que Germán Noce será el nuevo director técnico del plantel profesional que participa en el Federal A. El entrenador arribará a Rincón de los Sauces en los próximos días para incorporarse a la institución y comenzar con los trabajos junto al plantel", comienza diciendo el comunicado.

Según informó Deportivo Rincón, Noce llegará en los próximos días a la provincia para hacerse cargo del equipo. El próximo partido será el domingo frente a Juventud Unida Universitario de San Luis en el Elías Moisés Gómez ubicado en el camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Quién es Germán Noce

Se trata de un exfutbolista y actual técnico, de 49 años. Hermano del recordado arquero Enzo Noce, el exvolante nació en La Plata y debutó en Gimnasia.

Lo mejor de su carrera como jugador se vio en el ascenso, ya que subió de categoría con las camisetas de Belgrano de Córdoba, Guaraní Antonio Franco, Los Andes, Quilmes, San Martín de Tucumán y Tiro Federal de Rosario. Para muchos era considerado un "talisman".

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Tras su retiro en 2014, se desempeñó como ayudante de campo de entrenadores de experiencia como Sergio Bonet y José María Bianco, cuyo cuerpo técnico integró por ocho años. Junto al "Chaucha" lograron ascensos en Guaraní Antonio Franco y Agropecuario de Carlos Casares, llegando en ambos casos a la Primera Nacional.

Más allá de la irregular campaña de este año en Juventud Antoniana, la temporada pasada fue positiva, en lo que fue su primer experiencia como entrenador en jefe.

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Llegó en enero de 2025 al conjunto salteño y se metió en la zona Campeonato, quedando eliminado en octavos de final de la Reválida por el segundo ascenso en octavos de final frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Ahora, Noce intentará levantar a Deportivo Rincón, que al igual que en la temporada anterior no dudó en pegar el volantazo.

Una de las mayores dificultades que tendrá en lo inmediato es mejorar en ofensiva, donde además de los problemas para generar peligro sufrió muchas lesiones.