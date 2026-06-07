Deportivo Rincón cambió de DT, pero sigue sin ganar de visitante y afuera de la zona de clasificación

El León cayó ante Argentino de Monte Maíz y continúa cayendo en la tabla de la zona 3 de Federal A.

Pese a que cambió el técnico y Alfredo Tizza debutó en el banco de suplentes, Deportivo Rincón volvió a perder como visitante por el Federal A . El equipo neuquino cayó 2 a 0 en Córdoba ante Argentino de Monte Maíz y sigue sin ganar fuera de casa, lo que tiene entre sus consecuencias el hecho de seguir afuera de la zona de clasificación.

Sin delanteros naturales disponibles por las lesiones de Estigarribia, Cangá y Jorge Rossi, Tizza tuvo que poner a Axel Oyola y Matías Domínguez adelante. Entre los problemas para generar fútbol y la falta de peso ofensivo, Rincón no tuvo una sola chance de gol en el primer tiempo.

Argentino de Monte Maíz tampoco mostró tanto juego, pero fue más peligroso y estuvo cerca de abrir el marcador un par de veces.

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Lo más rescatable de Rincón pasó por Cristian Correa, quien saltó desde el banco para el segundo tiempo y tuvo algunas aproximaciones.

En un trámite levemente favorable al local, los goles llegaron recién en el tramo final. El ingresado Sebastián González avisó con un remate al palo y sobre los 35' abrió la cuenta. El volante ofensivo encaró desde la punta izquierda al centro y su remate se desvió en el camino, con la mala fortuna para Rincón que eso descolocó al Oso Sánchez.

Cinco minutos más tarde, tras un córner desde la derecha, apareció Hugo Vera Oviedo para sentenciar el resultado con un toque desde el punto penal y así dejar los tres puntos en la ciudad del interior cordobés.

Ya con el partido liquidado, Correa sacó de la cancha a González con una dura infracción y vio la roja. El árbitro Francisco Acosta había dado ley de ventaja, pero una vez que vio la gravedad de la lesión, tomó la decisión de expulsar al jugador visitante.

El resultado de la ecuación sigue siendo el mismo más allá del cambio de DT en el representativo neuquino. Para colmo, las lesiones no ayudan y sacar puntos se vuelve una tarea cada vez más difícil. La mejor noticia para Rincón es que sigue teniendo chances de clasificar porque la zona 3 es la más pareja de todas y con un par de victorias puede volver tranquilamente al lote de arriba.

Habrá que esperar para saber si Tizza sigue como DT o si la directiva que encabeza Aníbal Villalba anuncia alguna otra novedad pronto en ese aspecto.

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No hubo goles visitantes en la fecha

Además del 3 a 0 de Cipo sobre Huracán Las Heras, los otros dos encuentros de la zona 3 del Federal A no tuvieron emociones. Tanto la igualdad sin tantos de Juventud Unida Universitario y Costa Brava como la de Atenas de Río Cuarto y San Martín de Mendoza implicaron que ningún visitante anote en la fecha.

La victoria sobre Rincón depositó a Argentino en lo más alto de la tabla. Atenas y el Capataz son escoltas y el León neuquino está más cerca del último que del puntero.

En la próxima fecha, Cipo debe visitar a Costa Brava y Rincón será local de Juventud.