Arruabarrena tiene a su nueve: Enner Valencia arregló su llegada a Boca

El delantero ecuatoriano llega libre tras su paso por Pachuca para reforzar el ataque del Xeneize en la triple competencia.

El mercado de pases de Boca tiene una novedad importante para la tranquilidad del Vasco Arruabarrena : Enner Valencia acordó su llegada al Xeneize tras quedar libre de Pachuca y jugar los cuatro partidos del Mundial 2026 con la selección de Ecuador .

El Diario Olé aseguró que el delantero arregló su contrato y llegará el fin de semana para firmar por 18 meses con el club de la Ribera, y ser el reemplazante de Adam Bareiro , que tiene un tiempo indefinido para volver a entrenar con el plantel, por una lesión lumbar.

Enner Valencia llega al Xeneize tras un paso irregular por el Pachuca de México y a punto de cumplir 37 años. Aún así, el delantero fue titular en todos los partidos de Ecuador en el Mundial , siendo una pieza clave del esquema de Sebastián Beccacece.

En el último semestre marcó solo cuatro goles en México, y no pudo anotar en la Copa del Mundo. Sin embargo, sus características pueden ser claves para Boca, que desde la lesión de Bareiro, sufre no tener un centro delantero que pueda aguantar la pelota y ser peligroso en el área. Miguel Merentiel suele estar más cómodo con un compañero que haga el trabajo sucio para que él pueda salir del área y asociarse.

A pesar de que su presente no es el mejor, y que las lesiones también pueden ser un tema de preocupación para el cuerpo técnico del Xeneize, Valencia tiene una carrera a puro gol: en 641 partidos tiene 196 goles y 68 asistencias.

Además, aunque en 2026 no pudo marcar, en los otros dos Mundiales que jugó, si fue gran protagonista en Ecuador: en Brasil 2014 hizo tres goles en la misma cantidad de partidos y en Qatar 2022 tuvo las mismas estadísticas.

¿CÓMO FUERON LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DE ENNER VALENCIA?



El experimentado delantero ecuatoriano está cerca de ser refuerzo de Boca Juniors y estos fueron sus números.



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Las lesiones de Valencia en los últimos años

Más allá de su vigencia tras disputar los cuatro partidos del Mundial 2026 con La Tri, la lupa se posó de inmediato en su historial médico reciente. Una revisión de sus bajas por lesión desde la temporada 2020/21 hasta la actualidad revela 15 episodios físicos que sumaron más de 300 días fuera de las canchas.

En la temporada 2025/26, el atacante ecuatoriano sufrió una severa lesión en el muslo entre el 22 de noviembre de 2025 y el 16 de febrero de 2026, lo que representó su baja más prolongada con 87 días de recuperación y 7 partidos perdidos.

La temporada 2024/25 volvió a encender las alarmas en el aspecto muscular: primero enfrentó problemas en el flexor de la cadera que requirieron 9 días de recuperación (14/07/2024 al 22/07/2024, 2 partidos fuera) y luego padeció una nueva lesión en el muslo entre el 09/05/2025 y el 08/06/2025, permaneciendo 31 días inactivo y ausentándose en 8 compromisos.

Previamente, en el ciclo 2023/24, las dolencias se concentraron en el pie, destacándose un hematoma que demandó 12 días de baja (26/02/2024 al 08/03/2024, 2 partidos) y una lesión de mayor magnitud que lo dejó fuera 58 días (01/04/2024 al 28/05/2024), marginándolo de otros 7 cotejos.