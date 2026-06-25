Murió tras un golpe con un destornillador: el estremecedor asesinato quedó registrado en nueve videos claves

La filmación de nueve videos registrados con el teléfono celular del hermano de la víctima reflejan toda la secuencia de la agresión. La existencia de una herida previa será analizada en la autopsia.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la acusada M.B.C fue imputada por el delito de homicidio preterintencional de Lucas Méndez de 31 años.

El escalofriante asesinato de Lucas Méndez en el barrio Villa Ceferino quedó registrado en videos de un teléfono celular . La violenta escena comenzó con una discusión de pareja y culminó con un golpe mortal en la cabeza que le propinó su novia y le provocó la muerte, producto de las heridas cráneo cefálicas.

El Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén que la mujer quedó detenida y en la audiencia de formulación de cargos realizada este martes al mediodía, fue acusada por el delito de homicidio preterintencional . Es decir, la acusada tuvo intención de dañarlo pero no de asesinarlo, hecho que ocurrió de forma accidental.

El violento episodio tuvo lugar el domingo 21 de junio, en un domicilio ubicado en la calle Rawson al 1500 cuando la acusada y Lucas Méndez comenzaron una discusión que escaló rápidamente al plano físico. El enfrentamiento culminó cuando la mujer golpeó a Lucas en la cabeza con el mango de un destornillador , lo que provocó su muerte.

Las heridas que sufrió Lucas fueron mortales

La hipótesis de Fiscalía es que M.B.C le dio muerte a su pareja de forma violenta mediante la utilización de un objeto contundente en un escenario de extrema violencia y con una fuerza desmedida, que lo golpeó y le provocó múltiples lesiones en el cráneo con un extenso hematoma intercraneal.

Formulacion de Cargo -Crimen Villa Ceferino (5) La audiencia de formulación de cargos estuvo acompañada por el asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares.

Los estudios complementarios reflejaron una extensa hemorragia subdural con compromiso ventricular, que pese a las medidas terapéuticas implementadas, presentó un deterioro progresivo que derivó en su muerte. El golpe recibido concluye que Lucas sufrió un severo traumatismo craneal encefálico con afectación del tronco encefálico y hematomas subdurales.

Sin embargo, la defensa de la acusada consideró “prematura” la formulación de cargos por el delito de homicidio, con el argumento de que un destornillador no es un elemento de tamaño suficiente o contundente para demostrar el dolo que refiere el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, mencionó la existencia de otra pelea protagonizada por Lucas, en la que sufrió un golpe en su cabeza con una cortacadenas, tan solo diez días antes del fatal desenlace.

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El hecho de que la defensa de la acusada se oponga a la formulación de cargos marcó el rumbo de la audiencia, en la que se desarrollaron los distintos atenuantes como el contexto de extrema violencia, la dinámica instalada de conflictos familiares y la vulnerabilidad económica que atravesaba la pareja.

Los nueve videos que registran la agresión y son claves para la investigación

La filmación de nueve videos registrados con el teléfono celular del hermano de la víctima, Cristian Ruíz Díaz, son claves para determinar la mecánica de la agresión, los momentos previos que derivaron en el ataque y lo que sucedió después del trágico final.

Se trata de nueve videos, de los cuales el primero y segundo registró el comienzo de la discusión de la acusada y su suegra, María de los Ángeles Méndez. El registro mostró a M.B.C cómo insulta a su suegra y le exige que la deje ingresar a la vivienda. El segundo video reflejó cómo María de los Ángeles está apostada en el marco de la puerta para retener a su hijo dentro de la vivienda e impedirle que salga hacia la vereda.

Formulacion de Cargo -Crimen Villa Ceferino (9) Durante la audiencia de formulación de cargos, la acusada M.B.C fue imputada por el delito de homicidio preterintencional de Lucas Méndez de 31 años.

Los videos 3, 4 y 5 son fragmentos cortos que exponen cuando Lucas saltó el paredón de la casa y logró salir de la vivienda, la escena del comienzo del enfrentamiento con golpes de puños, patadas y forcejeo con la acusada.

El video 6 registra la secuencia central del conflicto, cuando la acusada sacó de su mochila un objeto y golpeó la cabeza de Lucas, provocándole una herida en el cráneo que derivó en su muerte.

“En el video 6 se observa a la acusada extraer un elemento de su bolso, aproximarse a la víctima, producirse una lesión física y la posterior caída de Méndez al suelo”, indicó Cinthya Tobares, funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

Formulacion de Cargo -Crimen Villa Ceferino (6) La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carina Álvarez, tuvo por formulados los cargos por el delito de homicidio preterintencional.

Tras sufrir el golpe en la cabeza, Lucas cayó tendido al suelo de la vereda, al frente de su vivienda. Según expone el video N°6, María de los Ángeles corrió hacia su hijo, lo tomó de los brazos y le preguntó a su nuera “¡¿Qué hiciste?!” y la acusada respondió: “Sí, lo apuñalé gila”. Posteriormente, la agresora tomó sus cosas y se retiró del lugar.

“El video 7 muestra a Lucas tendido en el suelo luego de la lesión y que en ningún momento vuelve a ponerse de pie. Finalmente el video 9 solo es de 3 segundos, pero deja la constancia que todo este conflicto se extendió en el tiempo por más de 1 hora y media”, agregó Tobares.

Un crimen en un contexto de violencia y vulnerabilidad

El hermano de la víctima explicó que era usual que Lucas y su cuñada tengan objetos punzantes entre sus pertenencias para defenderse en situaciones de conflicto. El Ministerio Público Fiscal relató que la mochila de la acusada fue secuestrada con dos destornilladores en su interior, uno de 17 cm y otro de 19 cm, junto a un cuchillo mantequero, elementos que fortalecen la teoría del hermano, de portar elementos para defensa personal y también refleja la frecuencia de las agresiones.

Formulacion de Cargo -Crimen Villa Ceferino (2) La defensa de la acusada se opuso a la formulación de cargos.

El crimen de Lucas surge en un contexto de conflictos familiares, violencia extrema y vulnerabilidad económica atravesada por situaciones de consumo problemático. El día del crimen comenzó con una discusión que escaló rápidamente hasta el golpe presuntamente mortal.

Pero según el relato de la familia Méndez, la violencia era moneda corriente en el vínculo de la pareja, incluso la acusada golpeó a su cuñada, momentos antes de llegar al domicilio y posterior escena del crimen.

Además, la víctima fatal y la acusada mantenían un vínculo de pareja desde hacía 15 años y tuvieron dos hijos, los cuales fueron dados en adopción, lo que refleja una realidad de extrema vulnerabilidad y fragilidad económica que atravesaban.