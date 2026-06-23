Quién era el hombre que murió por un golpe tras una discusión con su pareja en Neuquén

Tenía 31 años y falleció en el hospital Castro Rendón luego de sufrir una herida en la cabeza. La Justicia busca determinar qué ocurrió en Villa Ceferino.

El hombre murió en el hospital Castro Rendón a causa de la herida en la cabeza.

La muerte de un joven luego de una confusa discusión con su pareja generó conmoción en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén y abrió una investigación para establecer cómo sufrió la lesión que terminó provocando su fallecimiento. Este martes se realizará la audiencia de formulación de cargos, donde se brindarán detalles de las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El episodio ocurrió este domingo en inmediaciones de una vivienda ubicada sobre calle Rawson, entre Pedro Antonio y Ruca Choroy. En el lugar se habrían registrado dos enfrentamientos con poco más de una hora de diferencia.

La víctima fue trasladada al hospital Castro Rendón debido a una grave herida en la cabeza, pero murió aproximadamente una hora después. Su pareja, una mujer de 29 años, permanece detenida mientras avanza la recolección de pruebas.

El hombre fallecido fue identificado como Lucas Antonio Méndez, de 31 años. Por el momento, la investigación intenta reconstruir sus últimos momentos y determinar qué ocurrió durante el segundo enfrentamiento registrado frente a la casa de su madre.

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Dos intervenciones policiales en la misma vivienda

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la Policía intervino inicialmente por una discusión ocurrida dentro de la propiedad. Los efectivos lograron que la mujer desistiera de su accionar y se retirara del domicilio.

El comisario Sergio Llaytuqueo, de la Comisaría Tercera, explicó que la joven regresó sola aproximadamente una hora y media después. En ese momento se produjo una nueva pelea en la vereda, en la que participaron la pareja y la madre de Méndez.

“Se produce la segunda gresca en la vereda, la caída y la lesión de la víctima”, señaló el jefe policial. También confirmó que la mujer tenía un destornillador en la mano cuando se desarrolló el episodio.

Los investigadores buscan establecer si Méndez fue golpeado en la cabeza con ese elemento, si recibió un empujón y cayó contra el suelo o si la lesión se produjo de otra manera. Tampoco se descarta que una condición médica previa haya influido en su muerte.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

La autopsia será clave para determinar cómo murió

La fiscal de Homicidios Lorena Juárez solicitó la realización de la autopsia, que permitirá conocer la causa exacta del fallecimiento y establecer si se trató de una muerte violenta o de un hecho accidental.

Personal del gabinete de Criminalística realizó una inspección ocular y secuestró distintos elementos que serán sometidos a pericias. También se relevan cámaras de seguridad, domos municipales y registros realizados por personas que se encontraban en el sector.

La Policía confirmó que existen antecedentes de intervenciones y denuncias vinculadas con situaciones de violencia dentro de la pareja. Esa información está siendo cotejada y formará parte del análisis de la Fiscalía.

Llaytuqueo indicó además que se había registrado una problemática de consumo dentro de la pareja. “Estamos abiertos a cualquier tipo de hipótesis”, aseguró.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un golpe en la cabeza. La mujer continúa detenida y este martes se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos.