Un hombre se cayó y murió de un golpe en la cabeza, una hora después de una discusión: su pareja fue detenida

La víctima de 31 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza en barrio Villa Ceferino. La Fiscalía de Homicidios que solicitó la realización de una autopsia.

Luego de una confusa discusión de pareja este domingo, un hombre murió una hora después . Si bien la investigación continúa en desarrollo para determinar qué sucedió, el Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén que la mujer está detenida.

A partir del suceso se trabaja para recabar pruebas científicas a cargo del gabinete de Criminalística. La hipótesis de una muerte violenta podría cobrar fuerza frente a la teoría de un hecho accidental a medida que se avance en la realización de una autopsia. A su vez, también no se descarta que haya incidido una condición médica previa.

El aspecto que más complica la situación de la mujer es la existencia de una situación de violencia previa también ocurrida en la vivienda de la madre de la víctima ubicada en calle Rawson entre Pedro Antonio y Ruca Choroy en el barrio Villa Ceferino.

CIUDAD JUDICIAL CUERPO MEDICO FORENSE (1).jpg El Cuerpo Médico Forense se encargará de avanzar con la autopsia para identificar el cuerpo y establecer las causas de la muerte.

Intervino Comisaría Tercera

La intervención de los efectivos de la Comisaría Tercera se dio durante los dos episodios de violencia. Al respecto, el comisario, Sergio LLaytuqueo indicó "intervienen en el primer momento y hacen que la mujer desista de su accionar y se retire del domicilio".

"Posteriormente regresa sola, pasada la hora y media, donde se produce la segunda gresca en la vereda, se produce la caída y la lesión de la víctima", indicó. Además señaló que tenía un destornillador en la mano.

En este contexto, señaló que se llevaron demorada a la mujer.

Hospital Castro Rendon (2) Claudio Espinoza

Luego, se habría producido un segundo episodio cuando volvió a la casa y forcejeó con la madre de la víctima y el hombre en la vereda. La investigación trata de esclarecer si el hombre fue golpeado en la cabeza con un destornillador, si fue un empujón por el cual se cayó contra el suelo, o qué le sucedió.

Acto seguido, el hombre fue internado por la lesión en la cabeza, una hora más tarde, murió en el hospital Castro Rendón. Según confirmó la Policía el hombre tenía 31 años, mientras su pareja tiene 29.

Cómo continúa la investigación

Al respecto de situaciones de violencia de género, el comisario confirmó que existen denuncias e intervenciones que se están cotejando, así como registraron "un problema de consumo problemático de la pareja".

"Ella venía de un asado que no había ido él. Estamos abiertos a cualquier tipo de hipótesis" aseguró Llaytuqueo y agregó: "Se secuestraron elementos, se hizo inspección ocular, hay gente que tomó registro fílmico y se buscan domos en el lugar".

Lorena Juárez, fiscal del caso de la Fiscalía de Homicidios solicitó la realización de una autopsia para determinar las causales de la muerte mientras avanza el relevamiento de cámaras y testigos.