Habló el abogado de la joven acusada de haber matado a su novio en Chaco: cuál fue su versión

El defensor dio la versión de la acusada y detalló que mañana será indagada por el fiscal. Quién es la mujer y su relación con la víctima.

Mientras avanza la investigación, habló el abogado de Victoria Luz Cantero , la joven acusada de haber matado a Matías Julián Álvarez Guardia, su novio, en Chaco . “La versión que yo tengo es diferente. Con seguridad, ella dijo que fue parte de una discusión . Como consecuencia de la discusión decantaron los hechos", afirmó Marcos Molero en diálogo con TN.

Según detalló, Cantero está aprehendida en una comisaría de la ciudad de Resistencia y este martes a las 10 será la audiencia de imputación. Se espera que después sea indagada.

“Hay que analizar posibles por qué y para qué de la conducta, eso lo va a ir marcando la investigación. Yo no puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo”, agregó.

En ese sentido, señaló que su defendida tenía lesiones en el antebrazo y en la espalda e infirió que “había un vínculo tóxico”.

Tras conocerse el fallecimiento de Matias, la joven fue notificada de su detención en una causa caratulada como supuesto homicidio.

Una relación marcada por la violencia

De acuerdo a medios locales, la pareja mantenía una relación conflictiva, atravesada por varios hechos de violencia. Incluso, personas del círculo íntimo de Julián relataron a DataChaco que se habían separado pero, poco tiempo atrás, decidieron retomar el noviazgo.

Según relataron, los episodios de agresión por parte de la joven eran frecuentes. Mencionaron que en una oportunidad, la joven le rompió el parabrisas del auto, lo arañaba, lo golpeaba incluso delante de sus amigos y llegó a patear reiteradamente el portón de la casa de la víctima durante algunas discusiones.

De acuerdo a esta versión, “la familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa”, contaron personas cercanas al joven.

El caso está en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. Según indicaron fuentes judiciales, el expediente todavía no había ingresado formalmente a la Fiscalía, aunque se esperaba su remisión durante el transcurso de la jornada.

Ahora la acusada deberá designar abogado defensor, mientras la fiscalía avanza con las primeras medidas de la investigación. Además, la fiscal aguarda los resultados finales de la autopsia practicada al cuerpo de Álvarez Guardia para incorporar esa información al expediente.

La investigación continúa con la recepción de testimonios de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja para reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en el crimen.

Quién es Victoria Luz Cantero

Victoria Luz Cantero, de 25 años, mostraba en sus redes sociales una vida atravesada por el trabajo, los viajes y el tiempo con su familia, pero también aparecieron algunos posteos llamativos que ahora quedaron bajo la lupa.

En su perfil de Facebook, publicaba con frecuencia fotos de los diseños de uñas que hacía para sus clientas y promocionaba los servicios que ofrecía en su emprendimiento como manicura.

También subía postales de diferentes viajes y momentos de su vida cotidiana. Entre las publicaciones más repetidas aparece su padre y su hermano, con quienes compartía fotos pescando o paseando. Otras de las publicaciones las mostraba durante jornadas de patinaje y reuniones con amigos, que reflejan algunos de sus principales pasatiempos.

Sin embargo, además de ese contenido, solía compartir publicaciones con frases violentas. En una de ellas se leía “yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida”; mientras que en otra decía “no entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock”, en referencia al arma.

Incluso, el último posteo que compartió -por fuera de las imágenes de las uñas- podría tomarse como una indirecta: “Me van a funar, pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desroden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja”.