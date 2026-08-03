Una joven de 25 años asesinó a su novio de una puñalada: la detuvieron cuando escapó del hospital

Hay gran conmoción por el brutal ataque. Testigos afirmaron que "se burlaba de lo que había hecho".

Tras conocerse el fallecimiento de Matias, la joven fue notificada de su detención en una causa caratulada como supuesto homicidio.

Matías Julián Álvarez Guardia tenía 29 años y murió tras recibir una puñalada durante una discusión con su pareja. El brutal crimen despertó una gran conmoción y se conocieron detalles sobre el ataque.

La ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco se encuentra impactada por el sangriento hecho. Victoria Cantero fue detenida tras ser acusada de asesinar con un arma blanca en el tórax a su pareja.

Según informaron fuentes de la investigación, Matías ingresó al Hospital Perrando con una grave herida en su pecho, pero pese al esfuerzo de los médicos falleció por un shock hipovolémico que causó un paro respiratorio.

El violento episodio ocurrió este domingo por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400. Según trascendió, el cuñado de Álvarez Guardia había recibido un llamado en el que le solicitaron que se dirigiera hasta la vivienda y, cuando llegó encontró al joven herido y tendido sobre la vereda, por lo que decidió trasladarlo al hospital.

Medios locales indicaron que amigos de la víctima afirmaron que la joven -novia de la víctima - se presentó en el hospital y "se burlaba de lo que había hecho". Luego se fue pero personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana logró detenerla.

Tras conocerse el fallecimiento de Matias, la joven fue notificada de su detención en una causa caratulada como supuesto homicidio y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Una relación marcada por la violencia

De acuerdo a medios locales, la pareja mantenía una relación conflictiva, atravesada por varios hechos de violencia. Incluso, personas del círculo íntimo de Julián relataron a DataChaco que se habían separado pero, poco tiempo atrás, decidieron retomar el noviazgo.

Según relataron, los episodios de agresión por parte de la joven eran frecuentes. Mencionaron que en una oportunidad, la joven le rompió el parabrisas del auto, lo arañaba, lo golpeaba incluso delante de sus amigos y llegó a patear reiteradamente el portón de la casa de la víctima durante algunas discusiones.

De acuerdo a esta versión, “la familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa”, contaron personas cercanas al joven.

El caso está en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. Según indicaron fuentes judiciales, el expediente todavía no había ingresado formalmente a la Fiscalía, aunque se esperaba su remisión durante el transcurso de la jornada.

Ahora la acusada deberá designar abogado defensor, mientras la fiscalía avanza con las primeras medidas de la investigación. Además, la fiscal aguarda los resultados finales de la autopsia practicada al cuerpo de Álvarez Guardia para incorporar esa información al expediente.

La investigación continúa con la recepción de testimonios de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja para reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en el crimen.

"Lo mataste sin compasión": el duro descargo de la hermana del joven asesinado

Mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias de la muerte de Matías, su hermana publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales.

"Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia", escribió la joven en un posteo.

"Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida“, afirmó. El mensaje concluyó con otra dura frase dirigida a la sospechosa: "Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste".