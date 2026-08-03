Tras conocerse el brutal crimen de Mailén, una chica dio a conocer cómo intentaron engañarla a ella también. El video del estremecedor relato.

Una joven alertó sobre una falsa oferta laboral antes del femicidio en Mar del Plata: "Estaría desaparecida".

Este domingo se conoció el femicidio de Mailén Antonich , una joven de 24 años que había salido de su casa para asistir a una entrevista de trabajo que nunca se concretó. Mientras avanza la investigación del caso con dos personas detenidas, se conoció el caso de otra chica que estuvo a punto de ser una víctima más.

El escalofriante relato se viralizó en redes sociales. Allí una joven contó su experiencia sobre cómo estuvo a pocos minutos de caer en una falsa propuesta de trabajo.

Luz Ledesma es la joven que advirtió en su cuenta de TikTok que había sido contactada a través de Facebook -al igual que Mailén -para una sospechosa propuesta laboral, en la cual le solicitaron que les envíe fotos de ella, sin decirle el nombre del comercio.

Mailén fue víctima de femicidio cuando salió a buscar trabajo en Mar del Plata.

Cómo era la falsa propuesta laboral

El anuncio ofrecía trabajo para mujeres de entre 18 y 35 años como depiladoras en un supuesto centro de estética. Tras comunicarse con quien decía ser la dueña del local, la joven informó cuáles eran sus horarios disponibles y dónde estudiaba.

Sin embargo, a medida que avanzó la conversación comenzaron a aparecer situaciones que le resultaron llamativas: imágenes con IA, pedido de fotos personales, convocatoria en una plaza y mensajes durante la madrugada.

"Si hubiera ido, estaría desaparecida”, aseguró Luz en su video publicado el 20 de julio, aunque tomó una relevancia mayor luego de que se confirmara el crimen de Mailén.

A pesar de su falta de experiencia en el rubro, Luz decidió postularse al observar que contaría con capacitaciones previas para el puesto a ocupar. "Le hablo a la chica y me preguntó si tenía disponibilidad horaria full time. Yo le dije que no porque estudio. Me dijo 'bueno, genial, sos el tipo de persona que estamos buscando'. Me pidió que le mande fotos mías porque, al ser una estética, necesitaban que esté pulcra", explicó.

"Qué terrible que por buscar trabajo pasen estas cosas"

Durante la conversación, Luz notó que algo no andaba bien al notar que las respuestas que recibía a sus mensajes eran durante la noche. "Me parecía raro que me contestaba a las 11, 12 o 1 de la mañana. Imaginé que, como era dueña de la estética, estaría ocupada", señaló.

La mujer insistía en pedirle fotos recientes de ella, y cuando finalmente acordaron un encuentro en un edificio ubicado frente a una plaza, evitaba responder cada vez que Ledesma preguntaba el nombre del supuesto centro de estética.

"La busqué en redes y no aparecía. Después me mandó sus fotos y eran 100% hechas con inteligencia artificial. Cómo va a ser tan pelot…, ni para secuestrar servís. Qué terrible que por buscar trabajo pasen estas cosas. Cuando le dije que parecía falsa, me contestó: 'Ay, es la primera vez que me dicen que parezco chica IA'", recordó.

Tras el intercambio, Luz descubrió las verdaderas intenciones detrás de la supuesta oferta laboral y la persona dejó de responderle. Luego, la joven decidió hacer pública su experiencia para prevenir a otras mujeres.

"Le escribí al administrador del grupo y me dijo que eliminaron el anuncio porque la cuenta había sido denunciada. Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo. Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta", concluyó la joven.