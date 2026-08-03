Fue a una falsa entrevista de trabajo y la mataron: su propia familia encontró el cuerpo

Una joven de 24 años salió de su casa para una supuesta entrevista laboral y desapareció. Los impactantes detalles de la "trampa" de la que fue víctima.

Hay dos detenidos por el femicidio de Johana y se avanza en la investigación del caso.

Gran conmoción se vivió este fin de semana al conocerse e l femicidio de una joven de 24 años , quien había salido de su casa para asistir a una entrevista de trabajo que nunca se concretó. Hay dos personas detenidas y se avanza en la reconstrucción del caso. Los impactantes detalles del femicidio.

Johana Mailén Antonich había salido el viernes por la tarde de su casa, dejó a sus hijas, de 1 y 6 años al cuidado de un familiar, y se fue hacia el lugar donde había sido citada en un auto de aplicación.

Según reconstruyó la familia, la joven había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo como limpieza en un hotel.

Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes - de Mar del Plata-, el 'Balneario Punta Mogotes Cero', donde realizaría la entrevista y hasta le pidieron una foto para gestionar un carnet. Pero ese lugar no existía.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en el lugar la esperaban tres hombres. Horas después de haber salido, Johana envió a su familia una foto desde la zona donde estaba. Después de ese mensaje, su madre María empezó a preocuparse al ver que no contestaba.

Este mensaje fue clave para alertar al resto de la familia y decidieron salir a buscarla. Un tío y primo de la joven fueron hasta el balneario señalado en la foto, pero no lograron encontrarla.

"Fuimos los primeros que vinimos y hablamos con el primer sereno. Lo notamos nervioso y no nos quiso dejar pasar. Pasamos igual y revisamos el fondo", relató María, la madre de la joven, en diálogo con TN.

Cómo encontraron el cuerpo de la joven

Por otra parte, según reveló la mujer a 0223, intentaron radicar una denuncia por averiguación de paradero pero en la Comisaría 16 no les recibieron el pedido. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", afirmó.

En este complejo escenario, la familia tomó las riendas de la investigación y comenzaron la reconstrucción de los últimos pasos de Johana. La búsqueda los llevó hasta una playa de la zona sur, donde, según explicó, había cámaras de seguridad y testigos que observaron movimientos sospechosos.

Finalmente, fue su hermano quien encontró el cuerpo oculto debajo de un contenedor, envuelto en una sábana. Según el parte policial, la víctima fue hallada desnuda, envuelta en una frazada, con las manos y los pies atados detrás de una casilla utilizada por serenos del balneario.

María cuestionó el procedimiento posterior al hallazgo. Contó que viajó de urgencia desde Buenos Aires, donde reside, pero que no le permitieron acercarse al cuerpo de su hija. "Mi hijo ya la había reconocido y yo solo quería verla. No me dejaron", reclamó.

Quiénes son los dos detenidos por el femicidio

Por el crimen fueron detenidos dos hombres que trabajaban en el lugar del hallazgo: Agustín Nicolás Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27.

Desde TN revelaron que ambos presentaban lesiones compatibles con heridas de defensa, que los investigadores creen que fueron provocadas por la resistencia de la víctima durante el ataque. Este lunes serán indagados en la Fiscalía General de Mar del Plata.

A pocos metros del cadáver, en la playa, los peritos localizaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración. Policía Científica realizó pericias para determinar qué elementos fueron quemados y establecer si guardan relación con el crimen.

Qué revelaron los primeros resultados de la autopsia

El informe preliminar de autopsia que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 confirmó que Johana Mailén Antonich murió de un paro cardíaco tras una hemorragia grave que le generó una herida de arma blanca en la zona cervical.

Las fuentes consultadas por 0223 señalaron que la operación de autopsia también reportó traumatismos en el rostro y ambos brazos. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", indicaron.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, encabezada por el fiscal Carlos Russo.