Crece el doble empleo: ya casi no quedan argentinos que les alcance con un solo salario para vivir

Un estudio privado revela que para el 86% de los encuestados se requieren de dos trabajos para poder sobrevivir. El endeudamiento como salida.

Un revelador dato sobre la condición en la que las familias argentinas enfrentan su situación financiera cotidiana , quedó expuesto en un estudio elaborado por la consultora Zentrix. Esto se da en un contexto donde la inflación de junio fue del 1,9% en el país y en el primer semestre sumó 16,8%

Allí, el 86% de los argentinos afirma que necesita tener dos empleos para cubrir sus gastos, y el 62% afirma que necesita "estirar" sus ingresos con la tarjeta de crédito.

"El Monitor de Opinión Pública (MOP) de julio retrata a una sociedad que dejó de llegar a fin de mes con lo que gana : dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos, como máximo el día 20 del mes ; mientras que el 86,6% está convencido de que un solo empleo ya no alcanza para vivir", señala al reporte.

De acuerdo con el estudio privado, el punto de partida es un salario que perdió la carrera contra los precios y no la recupera. "El 87,4% de los encuestados afirma que su ingreso no le gana a la inflación, un techo que ya no distingue posiciones políticas", dice el estudio.

La pérdida del salario frente a la inflación es reconocida por el 73% de los votantes de Javier Milei, aunque sostienen que es el precio a pagar para tener una economía mejor. En cambio, entre los opositores la caída de salarios es percibida por el 97%.

El endeudamiento como salida

La respuesta para la mayoría, fue el endeudamiento. El 61,9% tomó deuda en el último semestre, pero el dato que desarma cualquier lectura optimista es el motivo.

"El 53,7% lo hizo porque sus ingresos no cubren los gastos básicos, mientras que la compra de bienes durables —la deuda “del progreso”— explicó apenas el 11,5%" dice el estudio.

Zentrix plantea que "el crédito dejó de financiar proyectos y pasó a financiar comida y tarifas, ese endeudamiento forzado tiene, de nuevo una cara generacional. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% recurrió a prestamistas o financieras informales, contra apenas el 7% entre los mayores de 60".

"El segmento con menos respaldo patrimonial es, paradójicamente, el más expuesto a las condiciones más caras y menos reguladas del mercado, en un círculo donde la falta de espalda financiera empuja hacia el crédito más riesgoso", dice el trabajo.

Caída de los salarios

Un estudio elaborado por el economista Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que de 6 grupos de personas con ingresos estables en Argentina, cinco vienen perdiendo frente a 1 que ha ganado la carrera contra la inflación.

Desde noviembre de 2023 a la fecha, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subió 100% en términos reales. De igual modo el haber mínimo jubilatorio creció 9,6%, pero como cobran un bono de $70.000 que está congelado desde marzo de 2024, en rigor están perdiendo 9,7%.

Por otro lado, el salario de los empleados públicos nacionales cayó 36,5%, mientras que los de provincias resignaron 9,7%. Los salarios privados registrados bajaron 3,6% durante el período.