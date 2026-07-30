Las sospechas sobre la muerte de una joven argentina que había desaparecido en Punta del Este

Advirtieron que el fallecimiento había ocurrido minutos antes del hallazgo. Las últimas imágenes que registraron a través de cámaras de seguridad.

La joven de 18 años hallada muerta en Punta del Este fue identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto.

Luego de varios días de intensa búsqueda, una joven argentina de 18 años que estaba desaparecida fue encontrada sin vida este miércoles en una playa de Punta del Este. En las últimas horas se habían conocido imágenes a través de unas cámaras de seguridad.

La víctima fue identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto. De acuerdo con la información publicada por medios uruguayos, fue encontrada en la zona de la parada 5 de la Playa Mansa.

Su familia había denunciado su desaparición durante la tarde del lunes 27 de julio, cuando salió de su casa en Maldonado rumbo a la biblioteca. Las autoridades emitieron una alerta y comenzaron la búsqueda.

El martes los investigadores obtuvieron el dato que indicaba que la joven se había tomado un colectivo de Maldonado hacia Punta del Este, según informó Montevideo Portal.

Luego, las cámaras privadas de los edificios la capturaron cerca de la parada 5 de la Playa Mansa. El padre de la víctima y los conocidos que participaban de la búsqueda vieron un bulto entre los arbustos y dieron aviso a la Policía.

Los agentes se acercaron al lugar cerca de las 21.30 y encontraron un cuerpo. Finalmente, constataron que se trataba de la joven buscada. Los forenses determinaron que el fallecimiento había ocurrido minutos antes del hallazgo.

De acuerdo con la información publicada por el portal Portada Punta del Este, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la muerte de la joven podría tratarse de un suicidio. Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa en curso y que aún restan realizar pericias y analizar distintos elementos para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Quién era la joven argentina hallada muerta en Punta del Este

Pepa Almendra Vergara Dibenedetto tenía 18 años y, según contó su tía al medio local Montevideo Portal, era una “gurisa buena y simple” que se había radicado en Uruguay luego de vivir un tiempo en Córdoba con su madre y su abuela.

Tenía un “espíritu único”. Según declaró su familiar, la joven estudiaba y en su tiempo libre pasaba con amigos. Era una persona reservada: no le gustaba contar sobre sus problemas.

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería. Pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, comentó consternada.

Familiares piden colaboración para costear el sepelio

Tras confirmarse el fallecimiento de la joven, sus familiares agradecieron el acompañamiento recibido durante la búsqueda y lanzaron un pedido de colaboración para poder afrontar los costos del sepelio.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, expresaron: “Con mucho dolor por este triste desenlace y un enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra querida Almendra. Su papá y toda la familia son trabajadores y hoy no pueden hacer frente solos a esta difícil situación”.