Cómo mejorar tu scoring para calificar a un crédito: los 4 consejos y 3 errores que te arrastran

Este puntaje crediticio es clave para acceder a préstamos a una mejor tasa. Las claves para tener un buen scoring .

El scoring puede ser la llave que abra o cierre la puerta para acceder a créditos personales o hipotecarios a tasas más competitivas. Este sistema sirve como un “resumen” financiero de las personas y ayuda a que los bancos y entidades sepan el riesgo crediticio y la solvencia de quienes solicitan financiación.

También llamado puntaje crediticio , se basa en un rango de puntos que va de 0 a 999 , midiendo así la confiabilidad financiera de una persona. Cuanto más alto es el número, más sólida es la reputación ante los bancos. En general, quienes superan los 909 puntos son considerados perfiles con excelente historial y pueden acceder a tasas más bajas.

Es muy importante que las personas sepan que este indicador es una medida de su reputación financiera . Construido con el tiempo, puede mejorar , pero también se puede dañar fácilmente . Entenderlo y actuar en consecuencia es clave para tener una vida económica saludable y con más oportunidades.

Un buen scoring permite acceder a créditos a mejor financiación.

Cómo tener un buen scoring y cómo mejorarlo

Entre las acciones para lograr un buen puntaje crediticio se encuentran:

Pagar a tiempo: incluso una sola mora puede afectar el puntaje

incluso una sola mora puede afectar el puntaje Evitar el sobreendeudamiento: no usar más del 40% de tu límite de crédito

no usar más del 40% de tu límite de crédito Diversificar el crédito: tener distintos tipos de productos financieros puede ser positivo

tener distintos tipos de productos financieros puede ser positivo Revisar tu informe crediticio: asegurarse de no tener deudas que no te correspondan

A la vez, existen errores que perjudican el scoring y es recomendable evitarlos. Algunos de ellos son:

Dejar de pagar una deuda, aunque sea pequeña

Solicitar muchos créditos en poco tiempo

Ignorar deudas en discusión o en juicio

Si una persona detecta que su scoring es bajo, puede seguir distintos consejos y recomendaciones para mejorarlo. Entre ellos se destacan:

Negociar las deudas y ponerse al día

Usar productos financieros de forma responsable, aunque sean pequeños

Pedir una tarjeta o una cuenta con crédito limitado para empezar a construir historial

Evitar nuevas deudas innecesarias mientras trabaja en mejorar el perfil

El sistema de puntos del scoring se mide entre 0 y 999. Mientras más alto, mejor.

Cómo se calcula el scoring y cuáles son las ventajas de tener un buen puntaje

Si bien se trata de un sistema clave para la obtención de un financiamiento genuino, hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen un scoring o cómo se calcula. En ese sentido, para establecer el scoring se combinan múltiples variables técnicas que evalúan el historial crediticio de una persona. Pero existen seis puntos que son claves para determinar el puntaje final:

Historial de pagos: es decir, si la persona paga sus deudas a tiempo.

es decir, si la persona paga sus deudas a tiempo. Nivel de endeudamiento: cuánto debe en relación con sus ingresos.

cuánto debe en relación con sus ingresos. Antigüedad crediticia: cuánto tiempo lleva usando productos financieros.

cuánto tiempo lleva usando productos financieros. Tipos de crédito utilizados: tarjetas, préstamos personales, hipotecarios, etc.

tarjetas, préstamos personales, hipotecarios, etc. Solicitudes recientes de crédito: muchas consultas en poco tiempo pueden ser una señal de alerta.

Contar con un scoring alto puede significar acceso a mejores condiciones de crédito y tasas de interés más bajas. En cambio, un puntaje bajo suele limitar las oportunidades financieras y aumentar los costos. Entre las ventajas de tener un buen scoring se encuentran:

Acceder a mejores condiciones de crédito (tasas más bajas y montos más altos).

Mayor velocidad en aprobaciones digitales.

Mayor acceso a productos financieros como tarjetas, préstamos, cuentas o financiamientos para vivienda o emprendimientos.

Mejores alternativas al momento de renegociar deudas.

El scoring es clave para la obtención de un financiamiento genuino.

Cómo conocer mi scoring

Existe una forma gratuita para que todas las personas sepan su puntaje antes de solicitar un crédito. La plataforma argentina Tirr permite conocer el scoring usando información pública del Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en base a datos que reúnen antecedentes crediticios y de morosidad. El procedimiento consta de pocos pasos:

Ingresar a la web de Tirr

Crear una cuenta usando tu usuario de Google

En el menú principal, seleccionar la opción " Riesgo crediticio "

" Hacer clic en " Nueva búsqueda "

" Ingresar el DNI o CUIT

Con los datos personales, el sistema mostrará el scoring y un informe financiero que precisa diversos datos, entre ellos si la persona tiene deudas, si está en el Veraz o si paga sus tarjetas a término. De todos modos, desde Tirr le aclararon al portal iProUP que esta herramienta es orientativa, ya que cada entidad bancaria puede tener criterios propios al evaluar a sus clientes.