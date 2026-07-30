Siete muertos en San Juan: el complicado lugar donde cayó el helicóptero y cómo rescatarán los cuerpos

Las víctimas realizaban una capacitación para el combate de incendios. Afirman que es complicado llegar por no hay caminos marcados.

La zona donde cayó la aeronave es uno de los sectores más aislados y de difícil acceso.

Una tragedia aérea sacudió este miércoles a la provincia de San Juan . Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cayó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto durante una capacitación vinculada al combate de incendios forestales, y los siete ocupantes de la aeronave murieron.

El Gobierno provincial confirmó los fallecimientos y expresó su "profundo dolor" ante una pérdida que golpea en lo más profundo a las fuerzas de seguridad y emergencia sanjuaninas: entre las víctimas se encuentran el jefe de Bomberos, el director de Protección Civil y el subjefe de la Policía provincial.

La zona donde cayó la aeronave es uno de los sectores más aislados y de difícil acceso, lo que complicó el despliegue inicial del operativo de rescate.

El impacto ocurrió en las inmediaciones de la Ollada de Ischigualasto, al norte del circuito turístico del parque y cerca del Mogote del Toro.

"Toda esa zona está formada por depresiones naturales, quebradas y cárcavas generadas por la erosión. No hay caminos marcados ni circuitos turísticos, solamente una vieja huella que quedó de un estudio vial realizado en la década del 70 y un trazado alternativo más reciente", explicó Edgardo Herrera, exguardaparque de Ischigualasto a Diario de Cuyo.

Las siete víctimas del accidente en Ischigualasto: quiénes eran

Las personas fallecidas en el siniestro fueron identificadas por el Gobierno de San Juan. Sus nombres y cargos son:

Rubén Castro , comisario general y jefe de Bomberos de San Juan.

, comisario general y jefe de Bomberos de San Juan. Jorge Carbajal , comisario inspector y segundo jefe de Bomberos.

, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos. Carlos Heredia , director de Protección Civil de la provincia.

, director de Protección Civil de la provincia. Germán Videla , comisario general y subjefe de la Policía de San Juan.

, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan. Matías Valenzuela , piloto del helicóptero.

, piloto del helicóptero. Andrés Bosch , brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias. Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

La principal hipótesis tras la caída del helicóptero

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. La AFE informó que continuará brindando datos oficiales a medida que sean corroborados.

Aún así el intendente de Valle Fertil, Mario Riveros, afirmó en una entrevista con TN que la principal hipótesis refiere a "problemas de visibilidad".

La aeronave tenía un itinerario que incluía más trabajo de emergencia ese mismo día: según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, tras concluir la capacitación en San Juan el helicóptero debía trasladarse a La Rioja, donde estaba previsto que colaborara en las tareas de control de un incendio forestal activo.

"Es muy complicado": cómo se llega al lugar donde se estrelló el helicóptero

El lugar donde cayeron presenta un terreno de muy difícil acceso. Según la información oficial, la aeronave cayó en una quebrada cercana al nacimiento de las Barrancas Coloradas, a unos 10 kilómetros del último punto al que es posible llegar en vehículo.

El exguardaparque Herrera, actual empleado de la secretaría de Ambiente de San Juan, señaló que llegar por tierra a esta zona demanda una importante logística. Según detalló, algunos equipos pueden avanzar en vehículos 4x4 hasta determinados sectores, pero luego es necesario continuar en cuatriciclos o incluso a pie debido a las características del terreno.

"Es un lugar muy complicado. Después de un punto conocido como El Salto ya no hay huellas transitables. Desde el interior del Parque el acceso es muy difícil; una alternativa es ingresar desde la Ruta Nacional 40 por la quebrada Los Colorados, pero tampoco es un recorrido sencillo", afirmó.

Cómo será el rescate de las víctimas fatales del accidente

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público sanjuanino, Enrique Delgado, aseguro que están "haciendo lo posible para que el traslado de los cuerpos sea lo más urgente posible", en una conferencia de prensa este miércoles por la tarde. A raíz de esto, confirmó que las tareas comenzarán "a primera luz del día".

Durante la madrugada, Gendarmería Nacional cerró el perímetro donde ocurrió el accidente. Ningún vehículo particular ni periodistas pudieron avanzar hacia el sitio donde se precipitó la aeronave, en una zona de muy difícil acceso dentro del departamento Valle Fértil.

Los restos de las víctimas fueron localizados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros

Debido a las características del terreno, el traslado de los cuerpos fue planificado de manera terrestre, aprovechando la luz natural para garantizar la seguridad del personal que participa de las tareas..

El funcionario Delgado advirtió que el operativo para el rescate de los cuerpos demandará varias horas y se realizará con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.