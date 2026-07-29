Qué se sabe del trágico accidente de helicóptero en San Juan que dejó siete muertos: la principal hipótesis

La aeronave, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias participaba de un curso de capacitación cuando se produjo el siniestro.

Siete personas murieron este miércoles en un accidente de helicóptero en una de las zonas más inhóspitas y de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan.

La aeronave, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales y tenía como destino final La Rioja .

Tras perder el contacto radial a las 10.26, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la EANA detectó la señal de la baliza de emergencia, lo que dio inicio a un complejo operativo de rescate en la zona de Campo Caballo Anca.

El intendente de Valle Fertil, Mario Riveros, afirmó en una entrevista con TN que la principal hipótesis refiere a "problemas de visibilidad". Particularmente, el intendente afirmó que se tratarían de "bancos de niebla"

Horas más tarde, el gobernador provincial Marcelo Orrego confirmó el trágico desenlace en un posteo de X.

Dónde ocurrió el siniestro

El infortunio se produjo en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil, es un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros de la Ruta 150 y con un acceso terrestre muy complejo, lo que dificultó el avance de los efectivos.

La Agencia Federal de Emergencias -dependiente del Ministerio de Seguridad- informó sobre el siniestro en un comunicado publicado este miércoles por la tarde y precisó que las causas son materia de investigación.

Con motivo de este hecho, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades programadas para este miércoles incluidas las “excursiones diurnas y la excursión de Luna Llena”.

La aeronave del siniestro es un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculada en la Argentina en 2022. Está registrada por la empresa Jasfly y es un modelo preparado para transporte, rescate, evacuaciones y el combate de incendios forestales, según información de ANAC que consignó Diario de Cuyo.

Quiénes eran los siete ocupantes

El Gobernador de San Juan confirmó el fallecimiento de los todos los tripulantes a a través de un posteo en la red social X. Entre las víctimas figuran cuatro funcionarios sanjuaninos: el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro

El resto de los ocupantes eran Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia, Videla, Castro y Carbajal tenían responsabilidades estratégicas en relación a emergencias, incendios y operativos de protección civil, señaló el medio local El Tiempo de San Juan.

Heredia había asumido la dirección de Protección Civil en 2023, luego de retirarse tras 30 años de servicio como exjefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

En tanto, Videla había quedado a cargo de la subjefatura de la Policía de San Juan hace cuatro meses. El funcionario tenía 29 años de trayectoria en la fuerza.

Tres de los tripulantes no pertenecían a altos mandos provinciales ni eran oriundos de San Juan. Andrés Bosch era oriundo de Córdoba y se desempeñaba como coordinador del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego desde febrero de 2024.

Era especialista e instructor en incendios forestales, con foco en la logística, seguridad operativa y coordinación del despliegue de medios aéreos, detallaron desde El Tiempo de San Juan.

Matías Valenzuela, quien manejaba el helicóptero, era de la provincia de Buenos Aires y trabajaba para la empresa JasFly S.A., propietaria de la aeronave. El tercer tripulante no sanjuanino era Rodrigo Aimeta, un técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego de la AFE, también oriundo de Córdoba.

El mensaje de Orrego en redes sociales

Además de dar a conocer las identidades de las víctimas, el jefe provincial envió sus condolencias a seres queridos y allegados. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, manifestó el mandatario provincial.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

Y añadió: “El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

Tres días de duelo en San Juan

A raíz de la tragedia, el Gobierno provincial decretó tres días de duelo. La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el Poder Ejecutivo, encabezado de manera interina por el vicegobernador Fabián Martín, debido a que el gobernador Marcelo Orrego se encuentra de viaje en Estados Unidos.

La norma establece que durante los tres días de duelo la Bandera Nacional y la Bandera de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos y dispone, además, la suspensión de los actos festivos organizados por organismos de la administración provincial.