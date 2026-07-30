Mia Khalifa volvió con críticas a la Argentina y explicó los motivos detrás de sus ataques

La influencer y exestrella del cine para adultos cargó nuevamente en redes sociales contra Argentina.

Su último posteo había sido una foto del futbolista de la Selección Nacional, Enzo Fernández.

Una semana atrás Mia Khalifa , influencer y exactriz porno, comenzó a liderar una campaña "anti-Argentina" en redes sociales. A través de diversos posteos, comenzó a burlarse del país y de jugadores de la Selección. En las últimas horas, dio explicaciones del por qué de sus continuos ataques.

Las apuestas millonarias, las publicaciones virales y las acusaciones de "juego sucio" formaron parte de una estrategia de exposición que, más allá del resultado deportivo, le permitió mantenerse en el centro del debate digital. Incluso, esta situación comprometió la relación de la cantante Rosalía con el público argento.

Su último posteo había sido una foto del futbolista de la Selección Nacional, Enzo Fernández , donde compara la celebración del mediocampista ante Inglaterra con su expulsión durante la final frente a España. De esta forma, buscaba presentar como una revancha deportiva el desenlace del exjugador de River Plate.

En esta ocasión, la influencer respondió comentarios en la red social X y aseguró que seguirá sosteniendo esta actitud. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y despertaron una nueva ola de reacciones entre los usuarios del país.

La respuesta de Mia Khalifa a las críticas por su postura anti-Argentina

Hubo dos comentarios que Mia Khalifa usó para responder sobre sus mensajes contra la Argentina. En uno de ellos, además, apeló a una opinión política que no tiene nada que ver con el país.

"Mia Khalifa, anti-Messi y anti-Argentina, desde q comenzó la copa nos bardea", decía el tuit, publicado hace 10 días, de un usuario argentino que eligió replicar la influencer para ratificar sus críticas. "No te olvides que soy antisionista también", respondió, junto a un emoji gris.

La modelo fue todavía más explícita sobre el origen de sus mensajes. Fue cuando otro argentino le remarcó que en la foto del comentario tenía una remera del Barcelona, el club en el que Lionel Messi ganó todo en España.

Por lo que se lee entre líneas de su mensaje, Khalifa tenía cierta predilección por el jugador de la Selección, hasta que vio lo que pasó en un partido del Mundial.

"Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron", respondió la modelo.

El video de Khalifa con una canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

La modelo simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía en un video de TikTok y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

El hecho es que Rosalía, que celebró en sus redes con un video en el que se la ve envuelta en una bandera española, reposteó el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La polémica llegó cuando la cantante española compartió el video en sus redes sociales, lo que fue interpretado por muchos de sus fans como una chicana hacia la Selección Argentina y las respuestas no se hicieron esperar.

Cabe destacar que el término "perla" se utiliza para referirse a "alguien que se comporta mal, es problemático o no es de fiar".